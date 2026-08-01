Úrok až 4,21 % u mBank a repasovaná technika se slevou 600 Kč

mBank.cz: mSpořicí účet Plus s úrokem až 4,21 % p.a.
Kdo chce nechat volné peníze pracovat místo toho, aby ležely na neúročeném účtu, může si k mKontu od mBank.cz založit mSpořicí účet Plus s úrokem až 4,21 % p.a. Založení účtu i spořicího účtu k němu zabere online jen pár minut, banka navíc nevyžaduje žádné dodatečné podmínky pro udržení výhodné sazby po celou dobu trvání akce. Nabídka platí do poloviny srpna, takže je stále dost času porovnat ji s ostatními spořicími účty na trhu a rozhodnout se v klidu.
Počítače24.cz: sleva až 600 Kč na repasovanou techniku
Počítače24.cz nabízí odstupňovanou slevu podle výše nákupu – 200 Kč při objednávce v rozmezí 2 000 až 4 999 Kč (kód mamslevu200), 400 Kč při nákupu 5 000 až 9 999 Kč (kód mamslevu400) a 600 Kč při nákupu nad 10 000 Kč (kód mamslevu600). Slevy platí výhradně na repasované produkty a nelze je mezi sebou kombinovat, takže si při objednávce vyberte jen jeden kód podle skutečné hodnoty košíku. Repasovaná technika je rozumná volba pro ty, kdo chtějí ušetřit a zároveň nekupovat úplně nový kus.
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Lekarna.cz: desítky kupónů na oblíbené značky
Lekarna.cz aktuálně nabízí opravdu širokou paletu slevových kódů na jednotlivé značky – od doplňků VEROVAL přes drogerii PERSIL až po potraviny BARILLA, slevy se pohybují většinou mezi 5 a 20 procenty. Kódy platí podle konkrétní značky do 5. až 19. srpna, takže má smysl si před nákupem zkontrolovat, jestli kód, který vás zajímá, ještě běží. Vzhledem k počtu souběžných akcí doporučujeme projít si aktuální nabídku přímo na webu a vybrat si podle toho, co zrovna potřebujete doplnit v lékárničce nebo spíže.
Vivantis.cz: outlet kosmetiky se slevou 30 %
Na Vivantis.cz běží hned několik souběžných akcí – v outletu parfémů a kosmetiky druhé jakosti získáte s heslem v košíku slevu 30 % (kód OUTLET30), na hydratační pleťovou kosmetiku 10 % (kód 10VIVA) a při koupi dvou hodinek nebo šperků značky Trussardi či Morellato získáte ten levnější kus se slevou 30 % (kód 30SALE). Všechny tři nabídky platí do 9. srpna, takže je čas si je v klidu porovnat a vybrat tu, která se hodí právě vám.
Klenotyaurum.cz: šperky se slevou až 70 %
Členky Klubu Klenoty Aurum mohou tento týden nakoupit vybrané šperky a hodinky se slevou až 70 %, akce platí do 6. srpna. K dispozici je také klubová sleva 30 % na šperky Calvin Klein a na kolekci LE SOLEIL, obě s platností až do konce roku. Pokud ještě nejste členkou klubu, registrace zabere jen chvíli a otevře vám přístup ke všem třem akcím najednou.
Kocosbeauty.cz: sleva 5 % na korejskou kosmetiku
Fanoušci korejské péče o pleť ocení slevu 5 % na Kocosbeauty.cz s kódem KOREAN5. Sleva se vztahuje na veškeré nezlevněné zboží, výjimkou jsou pouze dárkové sady, vzorky a kosmetické přístroje. Nabídka platí do konce roku, takže je vhodná i pro postupné doplňování K-beauty rutiny bez tlaku stihnout nákup hned teď.
Alza.cz: tři nejlépe hodnocené plážové stany
Kdo se chystá k vodě, ocení přehled nejoblíbenějších plážových stanů z Alza.cz. Vybrali jsme tři modely, které kombinují vysoké hodnocení, velký počet recenzí a rozumnou cenu.
- Spokey Altus modré pruhy – nejprodávanější model v kategorii (TOP 1) s hodnocením 4,7 z 5 na základě 126 recenzí. Samorozkládací tuneľový stan pro dvě osoby s ochranou před UV zářením, cena od 602 Kč s AlzaPlus+.
- Trizand 23477 Samorozkládací plážový stan – lehký iglú stan pro až 3 osoby s hodnocením 4,6 z 5 (15 recenzí), aktuálně v akci za 297 Kč místo 313 Kč.
- Husky Blum 4 blue – prostorný rodinný stan až pro 4 osoby s vodním sloupcem 4000 mm a hodnocením 5,0 z 5, cena od 1 148 Kč s AlzaPlus+.
Aranys.cz: výprodej se slevou až 80 %
Na Aranys.cz aktuálně probíhá výprodej vybraných produktů se slevou až 80 %. Jde o šperky a bižuterii, takže je ideální příležitost pořídit si dárek nebo doplněk k šatníku výrazně levněji než za běžnou cenu. Nabídka platí do konce roku, ale u výprodejových kusů se vyplatí nečekat příliš dlouho – oblíbené kousky bývají rychle pryč.
Outdoor-Fashion.cz: sleva 8 % pro registrované zákazníky
Kdo se zaregistruje na Outdoor-Fashion.cz, získá trvalou slevu 8 % na veškeré nezlevněné zboží, která se mu po přihlášení bude automaticky zobrazovat u produktů napořád. Sleva se netýká nákupu dárkových poukazů, u těch se uplatní až při následném nákupu a čerpání poukazu. Jde tedy o výhodu, která se vyplatí i do budoucna, ne jen při jednorázovém nákupu.
vstupenky.MuseumofBricks.cz: sleva 30 % na vstupenky
Výlet s dětmi nebo pro fanoušky stavebnic ocení slevu 30 % na vstupenky do Museum of Bricks s kódem PARTNER30. Muzeum nabízí desítky modelů poskládaných z kostiček, které ocení jak malí návštěvníci, tak dospělí fanoušci. Nabídka platí do konce srpna, takže je ideální na letní výlet o víkendu nebo o prázdninách.
PetExpert.cz: dva měsíce pojištění mazlíčka zdarma
Majitelé psů a koček mohou u PetExpert.cz sjednat pojištění mazlíčka a první dva měsíce nezaplatit vůbec nic. Sjednání proběhne online během pár minut a pojistka pokryje neplánované výdaje za veterináře, které dokážou rodinný rozpočet znatelně zaskočit. Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční ochranu proti nečekaným výdajům, hodí se tahle nabídka i do finančně zaměřeného přehledu.
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