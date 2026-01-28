Výplata „starých sociálních dávek“ by se mohla prodloužit až do července

Novela reaguje na praktické problémy spojené se zaváděním tzv. superdávky. Ta vešla v účinnosti 1. října 2025 a nahradila čtyři dosavadní dávky: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Avšak těm, kteří pobírali tyto dávky ještě před účinností zákona o superdávce, měly být dávky podle starého režimu vypláceny až do dubna 2026, a to v případě, že si nejpozději do konce roku 2025 požádali o superdávku. Úřad práce měl v přechodném období rozhodnout o nároku na novou dávku.
Úřad práce přepočty nových dávek nestíhá
Dle důvodové zprávy se ukázalo, že adaptace Úřadu práce na nový systém je složitější a časově náročnější, než se původně předpokládalo. Stav personálního a technického zajištění úřadu v době náběhu nové dávky neodpovídá předpokladům, z nichž se vycházelo při nastavování přechodného období.
Proto návrh stanovuje posunout vznik nároku na dávku státní sociální pomoci u stávajících příjemců starých dávek z dubna na červenec 2026.
Poslední výplata starých dávek by proběhla v červenci
Výplata za červen by proběhla ještě v červenci podle současných pravidel. Domácnosti tak nemusejí mít obavy, že by jim podpora byla přerušena. V srpnu by již klienti dostali první výplatu superdávky.
Změna se nijak nedotkne rozhodného období pro posouzení příjmů a nákladů, to by mělo zůstat stejné, jako bylo stanoveno pro původně plánovaný duben 2026. Mění se pouze měsíc, od něhož vzniká nárok na superdávku.
Odklad změn u životního minima
Návrh rovněž posouvá účinnost změn u částek životního minima pro jednotlivé kategorie osob (navýšení u jednotlivce a první osoby v domácnosti, snížení u druhé a další osoby v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem).
Původně měly změny nabýt účinnosti už 1. května 2026, nově se však navrhuje jejich odklad až na 1. října 2026. Důvodem odložení účinnosti je především zjednodušení celého procesu a snížení rizika chybovosti. „Posun přinese významné aplikační zjednodušení, když odstraní nutnost hromadného přepočtu u velkého množství případů tzv. příjemců rušených dávek v přechodném období a současně již u některých příjemců nové dávky státní sociální pomoci. Současně se zamezí vyššímu riziku chybovosti, které by dopadlo jak na stát, tak na klienty,” uvádí důvodová zpráva návrhu zákona.
Předložený návrh zákona by měl nabýt účinnosti dnem 31. března 2026.