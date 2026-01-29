Vypočítejte si výši superdávky na rok 2026 v naší kalkulačce

Superdávka začala v České republice fungovat 1. října 2025. Jejím zavedením došlo ke zrušení dosavadních dávek, mezi které patřil přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí.
Těm, co pobírali tyto dávky ještě před účinností superdávky a zažádali o ni nejpozději do konce roku 2025, bude stát vyplácet dávky v původní výši ještě do dubna 2026. V současné době je však v legislativním procesu návrh, který by prodloužil výplatu dávek až do července.
Pokud příjemci o dávku nepožádali do konce roku 2025, byla jim poslední výplata dávky za měsíc prosinec zaslána v lednu 2026.
Superdávka se skládá ze 4 složek: bydlení, živobytí, bonusu na dítě a pracovního bonusu. Pro nárok na každou složku superdávky je třeba splnit konkrétní podmínky. Žádost o superdávku se primárně podává přes aplikaci Jenda. Žadatelé však mohou využít i pomoci úředníků na Úřadu práce, kteří žádost zadají za klienty.
Od 1. ledna 2026 vzrostly normativy na bydlení, které jsou rozhodující při výpočtu složky bydlení (bývalého příspěvku na bydlení). Díky tomuto zvýšení mohou žadatelé na dávce získat více. Nové částky uvádíme níže v tabulkách.
Normativy pro běžné domácnosti od 1. ledna 2026
|Domácnost
|Obec do 69 999 obyvatel
|Obec s alespoň 70 000 obyvateli
|Praha a Brno
|Jednočlenná
|7 580 Kč
|9 430 Kč
|12 831 Kč
|Dvoučlenná
|9 245 Kč
|10 950 Kč
|14 466 Kč
|Tříčlenná
|10 600 Kč
|12 300 Kč
|16 600 Kč
|Čtyřčlenná
|11 230 Kč
|12 632 Kč
|17 710 Kč
|Pěti nebo vícečlenná
|11 487 Kč
|12 052 Kč
|17 320 Kč
Normativy pro domácnosti, jejichž všichni členové domácnosti jsou zranitelnými osobami
|Domácnost
|Obec do 69 999 obyvatel
|Obec s alespoň 70 000 obyvateli
|Praha a Brno
|Jednočlenná
|10 310 Kč
|12 310 Kč
|15 910 Kč
|Dvoučlenná
|12 109 Kč
|13 770 Kč
|18 103 Kč
|Tříčlenná
|13 758 Kč
|15 394 Kč
|20 230 Kč
|Čtyřčlenná
|14 370 Kč
|16 230 Kč
|22 170 Kč
|Pěti nebo vícečlenná
|14 880 Kč
|15 780 Kč
|22 380 Kč
Splnění majetkového testu
Velkou novinkou je majetkový test, jehož splnění je podmínkou pro přiznání superdávky. Ve starém systému se majetek posuzoval pouze u dávek hmotné nouze, nyní platí pro všechny složky superdávky.
Finanční úspory žadatele a ostatních členů domácnosti nesmí překročit hranici stanovenou zákonem. Hranice se odvíjí od počtu osob v domácnosti. Například pokud jde pouze o jednoho člena domácnosti, může mít naspořeno maximálně 200 tisíc korun. Dále stát kontroluje počet nemovitostí a počet motorových vozidel na domácnost.
|Počet členů domácnosti
|Maximální limity povolených finančních prostředků
|1 člen
|max. 200 000 Kč
|2 členové
|max. 250 000 Kč
|3 členové
|max. 300 000 Kč
|4 členové
|max. 350 000 Kč
|5 a více členů
|max. 400 000 Kč
Na novou dávku státní sociální pomoci nemá nárok domácnost, pokud některý její posuzovaný člen v období 12 měsíců před podáním žádosti vlastnil (spoluvlastnil) stavbu určenou k bydlení. Do této kategorie spadá i bytová jednotka nebo rekreační objekt.
Nemovitostní test ale obsahuje výjimky. Jestliže domácnost danou nemovitost skutečně využívá k vlastnímu bydlení, podmínku splňuje. Stát zároveň toleruje ještě jednu další nemovitost určenou k bydlení nebo rekreaci, a to po dobu tří let od podání žádosti či od okamžiku jejího nabytí.
Na domácnost jsou povolené nejvýše 2 motorová vozidla.
Zranitelné osoby mají na dávku nárok i bez práce
Některé osoby jsou svým zdravotním stavem nebo jinými okolnostmi limitovány na pracovním trhu. Z toho důvodu je stát řadí do tzv. zranitelných osob, pro které jsou zároveň vyšší normativní náklady. U takových osob není například podmínkou pracovní aktivita pro vznik nároku na dávku. Rodina je tak zvýhodňována ve složce bydlení, ale i ve složce bonusu na dítě. Tyto osoby mohou na superdávce získat více.
Mezi tzv. zranitelné osoby patří:
- osoba starší 68 let,
- poživatel starobního důchodu,
- osoba invalidní ve druhém nebo třetím stupni,
- osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
- rodič pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělý rodič pečující o dítě mladší 7 let věku,
- osoba osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoba osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším, a to pokud v žádosti o příspěvek na péči byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc,
- poživatel příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším,
- nezaopatřené dítě,
- pozůstalý/á manžel/ka nebo partner/ka, a to po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy manžel/ka nebo partner/ka zemřel/a.
Jak požádat o superdávku?
Vypočítejte si výši superdávky pro rok 2026
Výši superdávky ovlivní také zvýšení životního minima
Všechny složky superdávky (složka bydlení, složka živobytí, bonus na dítě, pracovní bonus) se odvíjí od výše životního minima. Životní minimum se pro jednotlivce a osobu, která je posuzovaná jako první v pořadí pravděpodobně od 1. května zvýší, což může ovlivnit samotný nárok na dávku i výši superdávky. V současné době je však v legislativním procesu návrh, který posouvá datum účinnosti změn životního minima až na 1. října 2026. Aktuálně tedy není zatím jasné, kdy ke změně dojde.
Životní minimum pro jednotlivce se má zvýšit ze 4860 Kč na 5500 Kč.
Životní minimum pro osobu, která je posuzovaná jako první v pořadí se má zvýšit z 4470 Kč na 5000 Kč.
Životní minimum pro osobu posuzovanou jako druhou nebo další v pořadí, která od 15 let není nezaopatřeným dítětem, se naopak sníží ze 4040 Kč na 3750 Kč.
Životní minimum pro nezaopatřené děti zůstane i nadále stejné:
- 2480 Kč pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let.
- 3050 Kč pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let.
- 3490 Kč pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let.