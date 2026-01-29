Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Vypočítejte si výši superdávky na rok 2026 v naší kalkulačce

Vypočítejte si výši superdávky na rok 2026 v naší kalkulačce

Nové zvýšené normativní náklady mohou mít u některých žadatelů vliv na výši superdávky. Její novou výši si můžete nechat spočítat v naší kalkulačce. Novinkou je rovněž debata o posunutí výplaty starých dávek až do července.
Autor: Depositphotos
Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Superdávka začala v České republice fungovat 1. října 2025. Jejím zavedením došlo ke zrušení dosavadních dávek, mezi které patřil přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí.

Těm, co pobírali tyto dávky ještě před účinností superdávky a zažádali o ni nejpozději do konce roku 2025, bude stát vyplácet dávky v původní výši ještě do dubna 2026. V současné době je však v legislativním procesu návrh, který by prodloužil výplatu dávek až do července.

Výplata starých sociálních dávek by se mohla prodloužit až do července Přečtěte si také:

Výplata starých sociálních dávek by se mohla prodloužit až do července

Pokud příjemci o dávku nepožádali do konce roku 2025, byla jim poslední výplata dávky za měsíc prosinec zaslána v lednu 2026.

Superdávka se skládá ze 4 složek: bydlení, živobytí, bonusu na dítě a pracovního bonusu. Pro nárok na každou složku superdávky je třeba splnit konkrétní podmínky. Žádost o superdávku se primárně podává přes aplikaci Jenda. Žadatelé však mohou využít i pomoci úředníků na Úřadu práce, kteří žádost zadají za klienty.

Od 1. ledna 2026 vzrostly normativy na bydlení, které jsou rozhodující při výpočtu složky bydlení (bývalého příspěvku na bydlení). Díky tomuto zvýšení mohou žadatelé na dávce získat více. Nové částky uvádíme níže v tabulkách.

Normativy pro běžné domácnosti od 1. ledna 2026

Domácnost Obec do 69 999 obyvatel Obec s alespoň 70 000 obyvateli Praha a Brno
Jednočlenná 7 580 Kč 9 430 Kč 12 831 Kč
Dvoučlenná 9 245 Kč 10 950 Kč 14 466 Kč
Tříčlenná 10 600 Kč 12 300 Kč 16 600 Kč
Čtyřčlenná 11 230 Kč 12 632 Kč 17 710 Kč
Pěti nebo vícečlenná 11 487 Kč 12 052 Kč 17 320 Kč

Normativy pro domácnosti, jejichž všichni členové domácnosti jsou zranitelnými osobami

Domácnost Obec do 69 999 obyvatel Obec s alespoň 70 000 obyvateli Praha a Brno
Jednočlenná 10 310 Kč 12 310 Kč 15 910 Kč
Dvoučlenná 12 109 Kč 13 770 Kč 18 103 Kč
Tříčlenná 13 758 Kč 15 394 Kč 20 230 Kč
Čtyřčlenná 14 370 Kč 16 230 Kč 22 170 Kč
Pěti nebo vícečlenná 14 880 Kč 15 780 Kč 22 380 Kč
Superdávka se do rozhodného příjmu u slevy na manžela počítat nebude Přečtěte si také:

Superdávka se do rozhodného příjmu u slevy na manžela počítat nebude

Splnění majetkového testu

Velkou novinkou je majetkový test, jehož splnění je podmínkou pro přiznání superdávky. Ve starém systému se majetek posuzoval pouze u dávek hmotné nouze, nyní platí pro všechny složky superdávky. 

Finanční úspory žadatele a ostatních členů domácnosti nesmí překročit hranici stanovenou zákonem. Hranice se odvíjí od počtu osob v domácnosti. Například pokud jde pouze o jednoho člena domácnosti, může mít naspořeno maximálně 200 tisíc korun. Dále stát kontroluje počet nemovitostí a počet motorových vozidel na domácnost.

Počet členů domácnosti Maximální limity povolených finančních prostředků
1 člen max. 200 000 Kč
2 členové max. 250 000 Kč
3 členové max. 300 000 Kč
4 členové  max. 350 000 Kč
5 a více členů max. 400 000 Kč

Na novou dávku státní sociální pomoci nemá nárok domácnost, pokud některý její posuzovaný člen v období 12 měsíců před podáním žádosti vlastnil (spoluvlastnil) stavbu určenou k bydlení. Do této kategorie spadá i bytová jednotka nebo rekreační objekt.

Nemovitostní test ale obsahuje výjimky. Jestliže domácnost danou nemovitost skutečně využívá k vlastnímu bydlení, podmínku splňuje. Stát zároveň toleruje ještě jednu další nemovitost určenou k bydlení nebo rekreaci, a to po dobu tří let od podání žádosti či od okamžiku jejího nabytí.

Na domácnost jsou povolené nejvýše 2 motorová vozidla.

Odmítl vám úřad práce příspěvek na bydlení proto, že jste žili v pronajaté chatě? Nyní jej můžete dostat zpětně Přečtěte si také:

Odmítl vám úřad práce příspěvek na bydlení proto, že jste žili v pronajaté chatě? Nyní jej můžete dostat zpětně

Zranitelné osoby mají na dávku nárok i bez práce

Některé osoby jsou svým zdravotním stavem nebo jinými okolnostmi limitovány na pracovním trhu. Z toho důvodu je stát řadí do tzv. zranitelných osob, pro které jsou zároveň vyšší normativní náklady. U takových osob není například podmínkou pracovní aktivita pro vznik nároku na dávku. Rodina je tak zvýhodňována ve složce bydlení, ale i ve složce bonusu na dítě. Tyto osoby mohou na superdávce získat více.

Mezi tzv. zranitelné osoby patří:

  • osoba starší 68 let, 
  • poživatel starobního důchodu, 
  • osoba invalidní ve druhém nebo třetím stupni, 
  • osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, 
  • rodič pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělý rodič pečující o dítě mladší 7 let věku, 
  • osoba osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoba osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším, a to pokud v žádosti o příspěvek na péči byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc, 
  • poživatel příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším, 
  • nezaopatřené dítě, 
  • pozůstalý/á manžel/ka nebo partner/ka, a to po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy manžel/ka nebo partner/ka zemřel/a.

Jak požádat o superdávku?

Zdroj: Youtube.com

Vypočítejte si výši superdávky pro rok 2026

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky de zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.

Výši superdávky ovlivní také zvýšení životního minima

Všechny složky superdávky (složka bydlení, složka živobytí, bonus na dítě, pracovní bonus) se odvíjí od výše životního minima. Životní minimum se pro jednotlivce a osobu, která je posuzovaná jako první v pořadí pravděpodobně od 1. května zvýší, což může ovlivnit samotný nárok na dávku i výši superdávky. V současné době je však v legislativním procesu návrh, který posouvá datum účinnosti změn životního minima až na 1. října 2026. Aktuálně tedy není zatím jasné, kdy ke změně dojde.

Životní minimum pro jednotlivce se má zvýšit ze 4860 Kč na 5500 Kč.

Životní minimum pro osobu, která je posuzovaná jako první v pořadí se má zvýšit z 4470 Kč na 5000 Kč.

školení pri začínající mzdové účetní

Životní minimum pro osobu posuzovanou jako druhou nebo další v pořadí, která od 15 let není nezaopatřeným dítětem, se naopak sníží ze 4040 Kč na 3750 Kč.

Životní minimum pro nezaopatřené děti zůstane i nadále stejné:

  • 2480 Kč pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let.
  • 3050 Kč pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let.
  • 3490 Kč pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let.
Digitální kurzy by mohly být spuštěny pro zájemce ve druhé polovině letošního roku Přečtěte si také:

Digitální kurzy by mohly být spuštěny pro zájemce ve druhé polovině letošního roku

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Paušální daň OSVČ

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Z technologické dominance klesá Česko do průměru