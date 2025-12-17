Komu se od ledna zvýší důchod o několik tisíc a komu jen o pár stovek?

Od roku 2026 se zavádí hned několik typů minimálních důchodů
V roce 2025 činí nejnižší možný důchod 5430 Kč a to bez ohledu na to, zda se jedná o penzi starobní, předčasnou, invalidní anebo pozůstalostní. Od ledna 2026 však na základě změn, které přináší důchodová reforma, dojde k zavedení nové výše minimálních důchodů, které budou závislé na typu penze. Vše bude spočívat v tom, že se minimální důchody navážou na výši průměrné mzdy, která byla pro rok 2026 stanovena na 48 967 Kč.
|
Druh důchodu
|
Výše průměrné mzdy
|
Nová výše důchodu
|
Starobní
|
20,00%
|
9 800,00 Kč
|
Předčasný
|
20,00%
|
9 800,00 Kč
|
Invalidní pro invaliditu 3. stupně
|
20,00%
|
9 800,00 Kč
|
Invalidní pro invaliditu 2. stupně
|
15,00%
|
7 350,00 Kč
|
Invalidní pro invaliditu 1. stupně
|
13,33%
|
6 534,00 Kč
|
Vdovský a vdovecký
|
15,00%
|
7 350,00 Kč
|
Sirotčí
|
14,00%
|
6 860,00 Kč
Minimální důchody pak v následujících letech nebudou podléhat principům klasické důchodové valorizace. Růst budou vždy podle růst stanovené průměrné mzdy. Pokud by ta měla být v roce 2027 např. 49 500 Kč, nejnižší důchod
- starobní, předčasný a invalidní pro invaliditu třetího stupně by byl 9900 Kč,
- invalidní pro invaliditu druhého stupně by byl 7425 Kč,
- invalidní pro invaliditu prvního stupně by byl 6598,35 Kč,
- vdovský a vdovecký důchod by byl 7425 Kč,
- sirotčí důchod by byl 6930 Kč.
Jaký důchod budete pobírat v roce 2026?
Jak se komu zvýší nízký důchod v příkladech
9800 Kč před rokem 1. lednem 2026 a po
Pan Karel v roce 2025 pobírá řádný starobní důchod ve výši 5670 Kč. A protože jeho penze patří k nejnižším možným, v roce 2026 na něj sociálka při valorizaci uplatní nový princip minimálních důchodů. Pak Karel tedy od ledna 2026 bude měsíčně pobírat 9800 Kč, což je navýšení o 4 130 Kč.
Důchod pana Petra je o pár tisíc vyšší než pana Karla, stále však patří mezi velmi nízké. Pan Petr v roce 2025 měsíčně pobírá starobní důchod ve výší 9800 Kč. Vzhledem však k tomu, že má už v roce 2025 výši důchodu na úrovní důchodu minimálního pro rok 2026, penze se mu po Novém roce zvedne na 10 174 Kč, což je navýšení o 374 Kč.
Růst ze stejné výše důchodu je rozdílný podle druhu penze
Paní Jana pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně ve výši 7000 Kč. Protože její důchod nedosahuje důchodu minimálního, bude se muset v roce 2026 dostat na jeho stanovenou úroveň, čili na 9800 Kč. Paní Janě se tedy penze navýší o 2800 Kč.
Pokud by však paní Jana pobírala invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně, navýšení důchodu by bylo o poznání nižší. Navýšil by se jen o 350 Kč, čili na částku 7350 Kč, protože jde o 15 % průměrné mzdy, která byla stanovena pro rok 2026.
Růst důchodu je závislý i na tom, zda náhodou nejde o předčasný
Pan Antonín má starobní důchod ve výši 10 000 Kč měsíčně v roce 2025. Protože se jedná o řádný starobní důchod, podlehne jeho penze kompletní valorizaci a navýší se v roce 2026 o 379 Kč na 10 379 Kč.
Pan Daniel má také důchod ve výši 10 000 Kč, u něj se však jedná o penzi předčasnou, což znamená, že se při valorizaci bude navyšovat jen základní výměra. Ta procentní se nebude zvyšovat až do dosažení řádného důchodového věku. Důchod se mu tedy navýší jen o 240 Kč měsíčně na 10 240 Kč.¨
Kdy má člověk nejnižší možný důchod?
Každý státní důchod v České republice má dvě složky. Tou první je základní výměra, která letos činí 440 Kč a má ji každý stejnou. Druhou a ještě daleko důležitější částí je složka procentní. Tu už má každý jinou, protože závisí na získané době pojištění, která musí u důchodu starobního činit nejméně 35 let, ale i na vyměřovacím základu žadatele o důchod.
V praxi se nejčastěji můžeme setkat s tím, že velmi nízký důchod se rovná minimální pojistné době, a opravdu nízkým výdělkům v uplynulých letech. Mezi osobami s minimálním důchodem jsou tedy nejčastěji ti, kteří měli dlouhodobě velmi nízkou mzdu nebo odměnu, mají sice splněnou potřebnou dobu pojištění, ale ta se skládá hlavně z náhradních dob a je zde tedy minimum reálně odpracovaných let.
Do této kategorie také bohužel často spadají i OSVČ s nízkými odvody na pojištění po většinu života a také přistěhovalci s omezenou dobou pojištění v ČR a EU.