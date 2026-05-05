Artesa spořitelní družstvo zvýšila úrokové sazby u terminovaných vkladů

Artesa spořitelní družstvo informovala, že k dnešnímu dni, tj. k 5. květnu 2026 zvýšila úrokové sazby u vybraných depozitních produktů. Jedná se především o produkty, jako je Terminovaný vklad ARTESA STANDARD, ARTESA BONUS, ARTESA PREMIUM a Podřízený vklad ARTESA. Ve všech případech se musí jednat o vklady, kterou jsou vedeny v českých korunách.
Nejvyšší úrok má právě poslední Podřízený vklad. U ostatních finančních produktů je pak výše úroku závislá na délce vkladového období.
Terminovaný vklad ARTESA STANDARD v CZK
Vkladové období (měsíce)
Úroková sazba (p.a.)
24
4,60%
36
4,70%
48
4,80%
60
5,00%
Terminovaný vklad ARTESA BONUS v CZK
Vkladové období (měsíce)
Základní sazba
Úrokový bonus
Celková sazba
36
3,70%
1,00%
4,70%
48
3,80%
1,00%
4,80%
60
4,00%
1,00%
5,00%
Terminovaný vklad ARTESA PREMIUM v CZK
Vkladové období (měsíce)
Úroková sazba (p.a.)
24
4,20%
36
3,90%
Podřízený vklad ARTESA v CZK
Podřízený vklad ARTESA vedený v českých korunách má jen jedno vkladové období a to o délce pěti let. Úroková sazba zde byla navýšena na 6,70 % p.a.