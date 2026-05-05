Artesa spořitelní družstvo zvýšila úrokové sazby u terminovaných vkladů

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Artesa spořitelní družstvo informovala, že k dnešnímu dni, tj. k 5. květnu 2026 zvýšila úrokové sazby u vybraných depozitních produktů. Jedná se především o produkty, jako je Terminovaný vklad ARTESA STANDARD, ARTESA BONUS, ARTESA PREMIUM a Podřízený vklad ARTESA. Ve všech případech se musí jednat o vklady, kterou jsou vedeny v českých korunách.

Nejvyšší úrok má právě poslední Podřízený vklad. U ostatních finančních produktů je pak výše úroku závislá na délce vkladového období.

Terminovaný vklad ARTESA STANDARD v CZK

Vkladové období (měsíce)

Úroková sazba (p.a.)

24

4,60%

36

4,70%

48

4,80%

60

5,00%
Terminovaný vklad ARTESA BONUS v CZK

Vkladové období (měsíce)

Základní sazba

Úrokový bonus

Celková sazba

36

3,70%

1,00%

4,70%

48

3,80%

1,00%

4,80%

60

4,00%

1,00%

5,00%

Terminovaný vklad ARTESA PREMIUM v CZK

Vkladové období (měsíce)

Úroková sazba (p.a.)

24

4,20%

36

3,90%

Podřízený vklad ARTESA v CZK

Podřízený vklad ARTESA vedený v českých korunách má jen jedno vkladové období a to o délce pěti let. Úroková sazba zde byla navýšena na 6,70 % p.a.

