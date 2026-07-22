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Banka Creditas má na spořícím účtu úrok 4,25 %, ale jen pro někoho

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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peníze, spoření, šetření, mince Autor: Depositphotos
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Spořicí účet TOP od Banky Creditas nově nabízí zhodnocení až ve výši 4,25 %. Takový úrok ale klienti nedostanou automaticky. Váže se na něj hned několik podmínek a ta nejdůležitější souvisí s investicemi.

Vyšší úrok získají investující klienti

Spořicí účet TOP od Banky CREDITAS nabízí základní úrokovou sazbu 3,25 % ročně pro vklady do 500 000 Kč. U části zůstatku nad tuto hranici banka úročí prostředky sazbou 3,30 % ročně.

Nejvyšší zhodnocení ve výši 4,25 % ročně mohou získat klienti, kteří každý měsíc investují alespoň 3 000 Kč do investičních produktů banky. Při pravidelné investici od 1 500 do 2 999 Kč měsíčně činí bonus k úrokové sazbě 0,5 procentního bodu.

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Peníze si můžete kdykoliv vybrat

Stejně jako u většiny spořicích účtů mohou klienti své úspory využít prakticky kdykoliv. Peníze nejsou vázány na pevně stanovenou dobu, jak je tomu například u termínovaných vkladů, a úroky jsou připisovány pravidelně.

Spořicí účet je proto vhodný zejména pro tvorbu finanční rezervy nebo krátkodobé uložení volných prostředků, které chcete mít stále k dispozici.

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Bez běžného účtu se neobejdete

Při výběru tohoto produktu je potřeba počítat s jednou podmínkou. Spořicí účet TOP nelze využívat samostatně. Je vždy propojen s běžným účtem vedeným u Banky CREDITAS ve stejné měně, přes který probíhají všechny příchozí i odchozí platby.

Dobrou zprávou navíc je, že si banka neúčtuje žádné poplatky za založení, vedení ani zrušení spořicího účtu.

Banka myslí i na spoření v eurech

Vedle korunového účtu nabízí Banka CREDITAS také eurovou variantu Spořicího účtu TOP. Ta je určena klientům, kteří spoří v evropské měně. Aktuálně banka připisuje úrok 1,7 % ročně bez omezení maximální výše vkladu.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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