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Banka Creditas vás při spoření odmění za aktivitu nebo investování

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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spoření, úspora, finance Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
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Spoření může být zajímavější, pokud banka nabízí zvýhodněnou sazbu za aktivní využívání dalších služeb. CREDITAS od 7. srpna 2026 nabízí na Spořicím účtu TOP úrok až 4,25 % p.a. Nejvyšší sazbu ale získají pouze klienti, kteří splní stanovené podmínky.

Nejvyšší sazba je pro aktivní investory

Základní úroková sazba činí 3,25 % p.a. a vztahuje se na vklady do 500 000 Kč. Aktivně investující klienti mohou získat bonus 1 procentní bod, a dostat se tak na 4,25 % p.a. Podmínkou je buď pravidelná měsíční investice alespoň 3 000 Kč, nebo dosažení celkového objemu investic minimálně 300 000 Kč.

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Čtyři procenta za používání běžného účtu

Na sazbu 4 % p.a. dosáhnou klienti, kteří aktivně využívají běžný účet CREDITAS. Musí během měsíce provést alespoň 10 plateb kartou a zároveň na účet přijmout nejméně 20 000 Kč. Za splnění obou podmínek získají k základní sazbě bonus 0,75 procentního bodu.

Pro část vkladu nad 500 000 Kč platí bez dalších podmínek úroková sazba 3,30 % p.a. Výše vkladu přitom není omezena.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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