Banka Creditas vás při spoření odmění za aktivitu nebo investování

Spoření může být zajímavější, pokud banka nabízí zvýhodněnou sazbu za aktivní využívání dalších služeb. CREDITAS od 7. srpna 2026 nabízí na Spořicím účtu TOP úrok až 4,25 % p.a. Nejvyšší sazbu ale získají pouze klienti, kteří splní stanovené podmínky.
Nejvyšší sazba je pro aktivní investory
Základní úroková sazba činí 3,25 % p.a. a vztahuje se na vklady do 500 000 Kč. Aktivně investující klienti mohou získat bonus 1 procentní bod, a dostat se tak na 4,25 % p.a. Podmínkou je buď pravidelná měsíční investice alespoň 3 000 Kč, nebo dosažení celkového objemu investic minimálně 300 000 Kč.
Spoříte na stáří skrze DIP?
Čtyři procenta za používání běžného účtu
Na sazbu 4 % p.a. dosáhnou klienti, kteří aktivně využívají běžný účet CREDITAS. Musí během měsíce provést alespoň 10 plateb kartou a zároveň na účet přijmout nejméně 20 000 Kč. Za splnění obou podmínek získají k základní sazbě bonus 0,75 procentního bodu.
Pro část vkladu nad 500 000 Kč platí bez dalších podmínek úroková sazba 3,30 % p.a. Výše vkladu přitom není omezena.