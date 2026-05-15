Blíží se termín platby daně z nemovitosti. Vypočítejte si, kolik zaplatíte

Konec května je z daňového hlediska vždy spojen s platbou daně z nemovitosti. Někteří poplatníci ji budou muset uhradit najednou, jiní si ji mohou rozložit do dvou splátek.
Do kdy zaplatit daň z nemovitých věcí?
Daň z nemovitosti musí být letos uhrazena do pondělí 1. června. Tento termín platí pro ty poplatníky, u nichž vypočtená daň činí do 5000 Kč.
Ti, kteří mají daň vyšší, si její platbu mohou rozdělit do dvou splátek s tím, že první polovinu uhradí právě do pondělí 1. června a druhou do pondělí 30. listopadu 2026.
Zemědělci a chovatelé ryb mají pak jiný režim případných splátek. První půlku částky daně z nemovitosti uhradí do pondělí 31. srpna a druhou do pondělí 30. listopadu 2026.
Zvýšila se opět daň z nemovitosti?
V průběhu roku 2025 nedošlo k žádným výrazným legislativním změnám. Pro mnohé poplatníky se přesto daň změnila, protože se do jejího výpočtu promítl místní koeficient. Ten stanovují obce.
Místní koeficient v rozmezí 0,5 – 5,0 mohly obce nastavit buď opatřením obecné povahy, které měly správci daně oznámit nejpozději do 30. června 2025 nebo obecně závaznou vyhláškou, která nabyla platnosti nejpozději 30. září 2025. Pokud tak učinily později, nelze nový koeficient pro účely daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2026 použít.
V Děčíně pak například místní koeficient zdvojnásobili (z 1,0 na 2,0), což přinese městskému rozpočtu navíc 50 miliónů Kč. Diferencovaně přistoupili ke koeficientu pro změnu v Novém Městě na Moravě, kde vzrostl v okrajových částech města z 1,4 na 1,6, zatímco u rekreačních nemovitostí na 1,9.
Nižší daň zaplatí majitelé nemovitostí v některých částech Prahy (Kunratice, Šeberov, Zbraslav) nebo v Chodově, kde vloni místní koeficient omylem navýšili, což letos kompenzují snížením z 1,6 na 0,5.