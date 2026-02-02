Buřinka začala nabízet o 0,2 % nižší úrok u úvěrů na rekonstrukci

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) od 30. ledna do 30. dubna 2026 snížila úrokové sazby u všech svých úvěrů o 0,2 %. Cílem je podpořit domácnosti, které chtějí investovat do modernějšího, pohodlnějšího a úspornějšího bydlení.
I malé snížení sazby může v praxi znamenat úsporu několika tisíc korun ročně. Například u běžného úvěru kolem jednoho milionu korun klesá úrok z 5,29 % na 5,09 %.
Díky úspoře na úrocích mohou domácnosti investovat víc přímo do svého bydlení. Například do úspornějších spotřebičů, kvalitnějšího osvětlení nebo menších úprav interiéru, které zpříjemní každodenní život.
„Úpravy, které pomáhají snížit spotřebu energií, zlepšují technický stav domácnosti a zvyšují pohodlí při bydlení, mají mnoho výhod. Lidé díky nim ušetří na provozu, zhodnotí svou nemovitost a bude se jim doma lépe žít. Věříme, že nižší úroková sazba u úvěrů na bydlení může domácnostem pomoci rozhodnout se pro rekonstrukci, kterou zvažují nebo dlouho odkládají,“ říká Milan Pospíšil, manažer úvěrů ze Stavební spořitelny České spořitelny.
Jistota po celou dobu splácení
Snížená sazba platí pro všechny nové úvěry sjednané v období od 30. ledna do 30. dubna 2026 a zůstává stejná po celou dobu splácení. Díky tomu mají klienti jistotu stabilních splátek.
Pokud si nejste jistí, jak rekonstrukci uchopit, Buřinka připravila Průvodce úspornou rekonstrukcí, který vás krok za krokem provede celým procesem.