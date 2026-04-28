Ceny pohonných hmot zůstanou pod kontrolou i v květnu

Vláda včera 27. dubna rozhodla o pokračování opatření, která mají zmírnit dopady nestabilní situace na trhu s pohonnými hmotami. Prodloužila tak prominutí spotřební daně z nafty i cenovou regulaci pohonných hmot také na měsíc květen.
Ministryně financí Alena Schillerová k situaci uvedla: „Stabilita cen pohonných hmot je pro českou ekonomiku klíčová. Náš dubnový balíček opatření, který kombinuje snížení spotřební daně s přísným monitoringem marží, se osvědčil. Čeští řidiči díky němu ušetřili až 400 Kč na jedné plné nádrži.“
Snížená spotřební daň
Spotřební daň z nafty zůstane v květnu snížena o 1,939 Kč na litr (což s vlivem DPH činí úsporu 2,35 Kč na litr). Sazba tak zůstává na nejnižší možné úrovni povolené evropskou legislativou. Součástí zůstává i pokračující monitoring marží, který má zajistit, že se daňové úlevy skutečně promítnou do cen pro konečné zákazníky.
Prodloužení cenové regulace a nový proces výpočtu
Současně vláda upravila i mechanismus cenové regulace. Nově bude výpočet maximální přípustné ceny vycházet z třídenního klouzavého průměru velkoobchodních cen namísto dosavadního jednodenního sledování. Zároveň dochází k úpravě maximální marže na tři koruny za litr u benzínu i nafty.
Nové parametry výpočtu budou zveřejněny v cenovém věstníku Ministerstva financí. Pro spotřebitele by se však situace neměla výrazně měnit.