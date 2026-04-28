Ceny pohonných hmot zůstanou pod kontrolou i v květnu

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-benzin-nafta.jpg Autor: Pixabay

Vláda včera 27. dubna rozhodla o pokračování opatření, která mají zmírnit dopady nestabilní situace na trhu s pohonnými hmotami. Prodloužila tak prominutí spotřební daně z nafty i cenovou regulaci pohonných hmot také na měsíc květen.

Ministryně financí Alena Schillerová k situaci uvedla: „Stabilita cen pohonných hmot je pro českou ekonomiku klíčová. Náš dubnový balíček opatření, který kombinuje snížení spotřební daně s přísným monitoringem marží, se osvědčil. Čeští řidiči díky němu ušetřili až 400 Kč na jedné plné nádrži.“

Snížená spotřební daň

Spotřební daň z nafty zůstane v květnu snížena o 1,939 Kč na litr (což s vlivem DPH činí úsporu 2,35 Kč na litr). Sazba tak zůstává na nejnižší možné úrovni povolené evropskou legislativou. Součástí zůstává i pokračující monitoring marží, který má zajistit, že se daňové úlevy skutečně promítnou do cen pro konečné zákazníky.

Prodloužení cenové regulace a nový proces výpočtu

Současně vláda upravila i mechanismus cenové regulace. Nově bude výpočet maximální přípustné ceny vycházet z třídenního klouzavého průměru velkoobchodních cen namísto dosavadního jednodenního sledování. Zároveň dochází k úpravě maximální marže na tři koruny za litr u benzínu i nafty.

Nové parametry výpočtu budou zveřejněny v cenovém věstníku Ministerstva financí. Pro spotřebitele by se však situace neměla výrazně měnit.

Jednodenní dálniční známka by mohla platit 24 hodin místo do půlnoci Přečtěte si také:

Jednodenní dálniční známka by mohla platit 24 hodin místo do půlnoci

Jak budou otevřené obchody 1. a 8. května? Kdy musí zavřít? Přečtěte si také:

Jak budou otevřené obchody 1. a 8. května? Kdy musí zavřít?

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Dále u nás najdete

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Ukládání dat na území EU láká. Víc než půlka českých firem by si za to i připlatila, tvrdí průzkum

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Patří StarDance do vysílání České televize?

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“