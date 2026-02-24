Finance.cz  »  Ekonomika  »  Češi si budou moci v Praze zase koupit cizí ztracenou zásilku. Další pop-up store je už v březnu

Češi si budou moci v Praze zase koupit cizí ztracenou zásilku. Další pop-up store je už v březnu

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-nakup-5.jpg Autor: Shutterstock

Každoročně se po celé Evropě ztratí miliony online objednávek, nejčastěji kvůli chybně uvedené adrese. Po vrácení peněz zákazníkům byly tyto zásilky dříve likvidovány. Od roku 2023 však společnost King Colis ztracené balíčky vykupuje a dává jim druhý život prostřednictvím webu a pop-up prodejen v obchodních centrech po celé Evropě. Naše hlavní město takový pop-up store čeká už v březnu.

Kdy a kde se uskuteční další prodej ztracených balíčků

Prodej ztracených balíčků bude probíhat od 5. do 12. března 2026, čili jeden týden. První den, tj. čtvrtek 5. března bude pop-up store probíhat od 14 do 20 hodin a dalších šest dnů již bude otevírací doba stejná, tj. vždy od 10 do 20 hodin. 

Pop up-store najdete v OC Nový Smíchov na hlavním náměstí v přízemí před prodejnou Swarovski na adrese Plzeňská 8, 150 00 Praha 5-Smíchov.

Lidl od 1. března opět navýší mzdy všem zaměstnancům Přečtěte si také:

Lidl od 1. března opět navýší mzdy všem zaměstnancům

Kolik balíčky stojí?

Standardní balíčky vyjdou na 59 Kč za 100 g a prémiové na 79 Kč za 100 g. Zákazníci mají 10 minut, během kterých si mohou nabrat libovolný počet balíčků, ty je samozřejmě možné otevřít až po zaplacení.

Vstup na akci je zdarma. Děti do 18 let mohou přijít pouze v doprovodu dospělého.

Mountfield nabízí výprodejové ceny i příspěvky na dovolenou dle hodnoty nákupu Přečtěte si také:

Mountfield nabízí výprodejové ceny i příspěvky na dovolenou dle hodnoty nákupu

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu