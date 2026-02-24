Češi si budou moci v Praze zase koupit cizí ztracenou zásilku. Další pop-up store je už v březnu

Každoročně se po celé Evropě ztratí miliony online objednávek, nejčastěji kvůli chybně uvedené adrese. Po vrácení peněz zákazníkům byly tyto zásilky dříve likvidovány. Od roku 2023 však společnost King Colis ztracené balíčky vykupuje a dává jim druhý život prostřednictvím webu a pop-up prodejen v obchodních centrech po celé Evropě. Naše hlavní město takový pop-up store čeká už v březnu.
Kdy a kde se uskuteční další prodej ztracených balíčků
Prodej ztracených balíčků bude probíhat od 5. do 12. března 2026, čili jeden týden. První den, tj. čtvrtek 5. března bude pop-up store probíhat od 14 do 20 hodin a dalších šest dnů již bude otevírací doba stejná, tj. vždy od 10 do 20 hodin.
Pop up-store najdete v OC Nový Smíchov na hlavním náměstí v přízemí před prodejnou Swarovski na adrese Plzeňská 8, 150 00 Praha 5-Smíchov.
Kolik balíčky stojí?
Standardní balíčky vyjdou na 59 Kč za 100 g a prémiové na 79 Kč za 100 g. Zákazníci mají 10 minut, během kterých si mohou nabrat libovolný počet balíčků, ty je samozřejmě možné otevřít až po zaplacení.
Vstup na akci je zdarma. Děti do 18 let mohou přijít pouze v doprovodu dospělého.