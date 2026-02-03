Finance.cz  »  Úvěry a půjčky  »  Česká spořitelna nabízí novým klientům půjčku s garantovaným úrokem 4,99 %

Česká spořitelna nabízí novým klientům půjčku s garantovaným úrokem 4,99 %

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-penize-213.jpg Autor: Shutterstock

Česká spořitelna začala nabízet novým klientům půjčku s garantovanou úrokovou sazbou 4,99 %.  Tato sazba platí pro každého, kdo splní základní podmínky banky a požádá si alespoň o 150 tisíc korun.

Výhodná sazba i při převodu půjčky od jiné banky

Zvýhodněná nabídka se navíc netýká jen zcela nových půjček, ale také klientů, kteří se rozhodnou převést své stávající úvěry od jiné banky do České spořitelny. Maximální výše půjčky může dosáhnout až 2,5 milionu korun.

Půjčku lze vyřídit online i na pobočce 

Zájemci si mohou o půjčku požádat jednoduše online v digitálním bankovnictví George nebo osobně na kterékoli pobočce. Podle dostupných dat se přitom běžné úrokové sazby spotřebitelských úvěrů na trhu pohybují zhruba mezi 7,5 až 8 %, takže nabídka České spořitelny patří v současnosti k těm výhodnějším.

Průměrně si Češi půjčují 190 tisíc korun

Podle údajů České spořitelny si klienti nejčastěji berou půjčky ve výši kolem 190 tisíc korun. Peníze využívají především na vybavení domácnosti, rekonstrukce nebo nákup automobilu a dalších motorových vozidel.

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

