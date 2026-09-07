ČNB chystá speciální pětitisícovku. Kde a kdy ji můžete získat?

Česká národní banka vydá v září speciální pětitisícovou bankovku s výročním přítiskem. Připomene 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, předchůdkyně dnešní České národní banky. Zájemci ji budou moci získat od 22. září 2026.
Půjde o platnou bankovku
Výroční pětitisícovka se od běžné bankovky bude lišit především speciálním holografickým přítiskem. Ten obsahuje logo ke 100. výročí, dva portréty Tomáše Garrigua Masaryka a také QR kód odkazující na informace o historii Národní banky Československé.
Jinak zůstává bankovka stejná jako současná pětitisícovka vzoru 2023. Má tedy stejnou hodnotu, rozměry i výtvarné zpracování a stejně jako běžné bankovky je zákonným platidlem. Bude s ní možné i běžně zaplatit.
Vyrobí se 200 tisíc kusů
ČNB nechá vyrobit celkem 200 000 výročních bankovek. Vyměnit je bude možné od 22. září 2026, a to až do vyčerpání zásob.
Zájemci si je budou moci vyměnit na pokladnách poboček ČNB v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Za jednu bankovku zaplatí její běžnou nominální hodnotu, tedy 5 000 korun. Na jednoho člověka budou připadat nejvýše tři kusy.
Vzhledem k omezenému počtu bankovek ČNB očekává velký zájem veřejnosti. Pokud o výroční pětitisícovku stojíte, může se proto vyplatit přijít co nejdříve.
Pro sběratele je připravený i přebal
ČNB připravila také speciální přebal, do kterého je možné bankovku uložit. K dispozici bude 30 000 kusů a jeden přebal bude stát 100 korun včetně DPH. Každý zájemce si může pořídit nejvýše jeden.
Přebal bude možné zaplatit hotově, platební kartou nebo okamžitou platbou prostřednictvím QR kódu.
Základní informace k výroční bankovce
Nominální hodnota: 5 000 Kč
Vzor: 2023 s přítiskem
Emisní den: 22. září 2026
Náklad: 200 000 ks
Počet přebalů: 30 000 ks
Limit výměny: max. tři bankovky na osobu
Cena přebalu: 100 Kč včetně DPH
Distribuce: výhradně prostřednictvím přepážkových pokladen ČNB (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava)
Výročí: 100 let od zahájení činnosti Národní banky Československé, předchůdkyně ČNB