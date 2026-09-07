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ČNB chystá speciální pětitisícovku. Kde a kdy ji můžete získat?

Veronika Němcová
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ČNB, Česká národní banka Autor: Dalibor Z. Chvátal
Logo České národní banky na budově na Senovážném náměstí v Praze. (09/2024)
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Česká národní banka vydá v září speciální pětitisícovou bankovku s výročním přítiskem. Připomene 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, předchůdkyně dnešní České národní banky. Zájemci ji budou moci získat od 22. září 2026.

Půjde o platnou bankovku

Výroční pětitisícovka se od běžné bankovky bude lišit především speciálním holografickým přítiskem. Ten obsahuje logo ke 100. výročí, dva portréty Tomáše Garrigua Masaryka a také QR kód odkazující na informace o historii Národní banky Československé.

Jinak zůstává bankovka stejná jako současná pětitisícovka vzoru 2023. Má tedy stejnou hodnotu, rozměry i výtvarné zpracování a stejně jako běžné bankovky je zákonným platidlem. Bude s ní možné i běžně zaplatit.

Vyrobí se 200 tisíc kusů

ČNB nechá vyrobit celkem 200 000 výročních bankovek. Vyměnit je bude možné od 22. září 2026, a to až do vyčerpání zásob.

Zájemci si je budou moci vyměnit na pokladnách poboček ČNB v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Za jednu bankovku zaplatí její běžnou nominální hodnotu, tedy 5 000 korun. Na jednoho člověka budou připadat nejvýše tři kusy.

Vzhledem k omezenému počtu bankovek ČNB očekává velký zájem veřejnosti. Pokud o výroční pětitisícovku stojíte, může se proto vyplatit přijít co nejdříve.

Pro sběratele je připravený i přebal

ČNB připravila také speciální přebal, do kterého je možné bankovku uložit. K dispozici bude 30 000 kusů a jeden přebal bude stát 100 korun včetně DPH. Každý zájemce si může pořídit nejvýše jeden.

Přebal bude možné zaplatit hotově, platební kartou nebo okamžitou platbou prostřednictvím QR kódu.

Základní informace k výroční bankovce

Nominální hodnota: 5 000 Kč
Vzor: 2023 s přítiskem
Emisní den: 22. září 2026
Náklad: 200 000 ks
Počet přebalů: 30 000 ks
Limit výměny: max. tři bankovky na osobu
Cena přebalu: 100 Kč včetně DPH
Distribuce: výhradně prostřednictvím přepážkových pokladen ČNB (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava)
Výročí: 100 let od zahájení činnosti Národní banky Československé, předchůdkyně ČNB

Výroční bankovka 5000

Autor: ČNB

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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