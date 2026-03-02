Finance.cz  »  Spotřebitel  »  ČNB loni zadržela o polovinu více falešných peněz. Jak je odhalit?

ČNB loni zadržela o polovinu více falešných peněz. Jak je odhalit?

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-penize-233.jpg Autor: Shutterstock

V Česku loni výrazně přibylo zadržených nepravých bankovek a mincí. Česká národní banka evidovala v roce 2025 celkem 9 036 kusů, což je téměř o 55 procent více než o rok dříve

Jak poznat padělek?

Samotných padělaných českých bankovek banka označila 429 v celkové hodnotě téměř 568 tisíc korun. Podle ČNB šlo ve většině případů o nepříliš zdařilé pokusy, které napodobovaly jen některé ochranné prvky. 

„Při uchopení bankovky do rukou je možné prsty nahmatat plastické linie na části portrétu osobnosti a na hodnotovém čísle. Další ochranné prvky jsou viditelné proti světlu,“ upozorňuje Karina Kubelková, členka bankovní rady. Řadí se sem vodoznak, ochranný proužek nebo soutisková značka. „Nakonec při sklopení bankovky lze pozorovat opticky proměnlivé prvky, například skrytý obrazec a na bankovkách vyšších nominálních hodnot i proměnlivou barvu nebo iridiscentní pruh,“ dodává.

Nejčastěji se padělaly dvoutisícikoruny (102 kusů) a tisícikoruny (100 kusů). Následovaly pětisetkoruny (74 kusů), stokoruny (60 kusů), dvousetkoruny (51 kusů) a pětitisícikoruny (42 kusů). Nejvíce padělaných bankovek zadržela policie, dále pak banky, ČNB a zpracovatelé hotovosti.

Tabulka – Nepravá platidla

  2024 2025
Padělaná platidla 2 336 1 646
Pozměněná platidla 22 36
Napodobeniny 3 478 7 354
Celkem 5 836 9 036

Padělatelé upravovali i pravé peníze na vyšší částky

Kromě bankovek bylo zadrženo také 208 padělaných dvacetikorunových mincí v celkové hodnotě 4 160 korun. Tyto padělky bývají poměrně kvalitně vyražené, ale liší se detaily, například rýhou mezi obrubou hrany a mincovním polem. Objevily se i případy takzvaně pozměněných peněz, tedy pravých bankovek či mincí upravených na vyšší hodnotu, jejich provedení však bylo podle ČNB velmi nekvalitní.

Na českém území se zároveň zachytilo přes tisíc padělaných a pozměněných zahraničních bankovek a mincí, nejčastěji eur a amerických dolarů. I v těchto případech šlo převážně o méně zdařilé padělky.

ČNB upozorňuje, že české bankovky patří dlouhodobě k dobře chráněným platidlům a jejich ochranné prvky jsou navrženy tak, aby je veřejnost dokázala snadno zkontrolovat bez speciální techniky. Lidé se s nimi mohou seznámit také v návštěvnických centrech banky v Praze a Brně nebo na webu centrální banky.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

