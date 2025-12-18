ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni:
- Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) zůstává na 3,50 %
- Diskontní sazba zůstává na 2,50 %
- Lombardní sazba zůstává na 4,50 %
Rozhodnutí rady ČNB trh očekával
Finanční trh rozhodnutí rady ČNB ponechat úrokové sazby ve stávající výši očekával, což potvrzují i slova analytika OVB Michaela Opočenského:
„Rozhodnutí Bankovní rady České národní banky ponechat základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 % je krok, který trh očekával. Konec roku bývá spojen s vyššími inflačními tlaky, proto není důvod měnovou politiku uvolňovat. Opatrný přístup ČNB odpovídá i chování bank, které úrokové sazby u hypotečních úvěrů drží již delší dobu na obdobných hodnotách. Vzhledem k aktuálnímu vývoji a objemům poskytnutých úvěrů předpokládáme, že do konce roku nenastanou zásadní změny. Diskuse v bankách se nyní soustředí především na plány a očekávání pro příští rok, který vnímáme jako období s velkým potenciálem pro nové příležitosti a další růst rekordních objemů."
Příští rok dokonce může dojít k růstu úrokových sazeb, protože politika nové vlády je proinflační, což potvrzují i slova hlavní ekonomky a členky dozorčí rady Raiffeisenbank Heleny Horské:
Úrokové sazby ČNB: bez změny a podle naší prognózy jsme na pomyslném dně tohoto cyklu snižování sazeb.— Helena Horská (@HelenaHorska) December 18, 2025
Jen náhlé zakolísání ekonomiky a výraznější zpomalení jádrové inflace by změnil náš výhled.
Naopak spíše než tento scénář je pravděpodobnější pozdější probuzení inflace vlivem… pic.twitter.com/aTL24TYxfM