ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni

Michal Bureš
Dnes

Autor: Depositphotos

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni:

  • Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) zůstává na 3,50 %
  • Diskontní sazba zůstává na 2,50 % 
  • Lombardní sazba zůstává na 4,50 %
Rozhodnutí rady ČNB trh očekával

Finanční trh rozhodnutí rady ČNB ponechat úrokové sazby ve stávající výši očekával, což potvrzují i slova analytika OVB Michaela Opočenského:

„Rozhodnutí Bankovní rady České národní banky ponechat základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 % je krok, který trh očekával. Konec roku bývá spojen s vyššími inflačními tlaky, proto není důvod měnovou politiku uvolňovat. Opatrný přístup ČNB odpovídá i chování bank, které úrokové sazby u hypotečních úvěrů drží již delší dobu na obdobných hodnotách. Vzhledem k aktuálnímu vývoji a objemům poskytnutých úvěrů předpokládáme, že do konce roku nenastanou zásadní změny. Diskuse v bankách se nyní soustředí především na plány a očekávání pro příští rok, který vnímáme jako období s velkým potenciálem pro nové příležitosti a další růst rekordních objemů."

Příští rok dokonce může dojít k růstu úrokových sazeb, protože politika nové vlády je proinflační, což potvrzují i slova hlavní ekonomky a členky dozorčí rady Raiffeisenbank Heleny Horské:

Přenos z tiskové konference po měnověpolitickém jednání bankovní rady

Zdroj: Youtube.com
