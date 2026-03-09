Finance.cz  »  Spotřebitel  »  ČOI uložila za klamavé slevy pokuty za téměř 39 milionů korun

ČOI uložila za klamavé slevy pokuty za téměř 39 milionů korun

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-obchody-11.jpg Autor: Shutterstock

Česká obchodní inspekce (ČOI) se v roce 2025 zaměřila na to, jak obchodníci informují zákazníky o slevách a cenách výrobků. Kontroly probíhaly v kamenných prodejnách i internetových obchodech napříč celým trhem. Inspektoři provedli 1 432 kontrol, přičemž v 734 případech (51,26 %) zjistili porušení právních předpisů.

Problémy s uváděním nejnižší ceny

Kontroly se zaměřily především na to, zda obchodníci při oznámení slevy uvádějí nejnižší cenu, za kterou byl výrobek nabízen během 30 dnů před poskytnutím slevy. Inspektoři zároveň ověřovali, zda jsou slevy správně vypočítány a zda je zboží skutečně prodáváno za uvedenou cenu.

Porušení těchto pravidel patřilo k nejčastějším zjištěním. V mnoha případech obchodníci nejnižší cenu neuvedli nebo slevu vypočítali nesprávně. Takové nedostatky byly zjištěny ve 324 případech.

Nejčastějším typem porušení byly nekalé obchodní praktiky, které inspektoři odhalili ve 368 případech. V části z nich mohli být spotřebitelé uvedeni v omyl ohledně skutečné ceny, způsobu jejího výpočtu nebo existence cenové výhody.

Kontroly zároveň odhalily i další nedostatky, například nesprávné účtování cen nebo nedostatečné informování o ceně výrobků a služeb.

Pokuty za desítky milionů korun

Na základě zjištěných porušení uložila Česká obchodní inspekce v loňském roce 380 pokut v celkové výši 38 661 500 korun.

Od 1. ledna 2025 navíc vstoupila v účinnost novela zákona o cenách, která posílila kontrolní pravomoci inspekce. Ta nyní může kontrolovat také vedení cenové evidence u zboží, u něhož je sledováno dodržování pravidel pro poskytování slev.

Kontroly během Black Friday

Součástí kontrol byla také mimořádná akce zaměřená na slevové kampaně Black Friday a Cyber Monday. Inspektoři při ní provedli 108 kontrol, přičemž porušení zákona zjistili ve 38 případech.

Některé slevy jsou jen zdánlivé

Kontroly také ukázaly, že někteří obchodníci prezentují výrobky jako zlevněné po velmi dlouhou dobu, někdy i několik měsíců. Takový postup však nelze považovat za skutečnou slevu, protože sleva by měla být časově omezenou akcí.

Inspektoři zároveň upozorňují, že obchodníci stále častěji používají různá marketingová označení, například „super cena“, „ušetříte 50 %“ nebo „cena s aplikací“. Taková sdělení mohou vyvolat dojem mimořádné výhodnosti, i když ve skutečnosti nemusí znamenat reálnou úsporu.

Kontroly budou pokračovat

Podle České obchodní inspekce problémy s transparentním uváděním slev na trhu přetrvávají. Inspekce proto oznámila, že kontrolám v této oblasti bude věnovat zvýšenou pozornost i v dalším období.

Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

