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ČSOB a Raiffeisenbank budou mít odstávku systému, budou omezeny platby?

Michal Bureš
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Raiffeisenbank a ČSOB - odstávka systému Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Dvě velké banky, ČSOB a Raiffeisenbank chystají na víkend odstávku svých webů. Jak dlouho bude odstávka trvat? A jaké služby banky omezí?

ČSOB: odstávka od páteční půlnoci až sobotní 14. hodiny

ČSOB chystá výraznější odstávku, její internetové i mobilní bankovnictví bude mimo provoz od půlnoci z pátku (19. června) na sobotu (20. června). Plánovaná údržba má skončit v sobotu ve 14:00.

„Přibližně od 10:30 si už ale spoustu věcí zařídíte – otevřeme pro vás bankovnictví v omezeném režimu. Uvidíte přehled účtů, budete moci posílat platby nebo měnit limity na kartách. Ostatní služby, například sjednání nového produktu, však mohou být dočasně nedostupné,“ uvedla ČSOB.

Po celou dobu odstávky budou klientům ČSOB fungovat platby kartou v obchodech i výběry hotovosti z bankomatů. Omezené však mohou být platby kartou na internetu. Nebude možné ani vkládat peníze na účet prostřednictvím vkladomatů. Při nedostupnosti aplikace navíc nebudou fungovat platby pomocí QR kódů.

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Raiffeisenbank plánuje odstávku od páteční 22. hodiny do sobotního dopoledne

Odstávku plánuje také Raiffeisenbank. Její elektronické bankovnictví bude mimo provoz od pátku (19. června) 22:00 do sobotních dopoledních hodin. Nedostupná bude rovněž služba Bankovní identita RB.

Platby kartou Raiffeisenbank i výběry z bankomatů budou fungovat bez omezení. Potvrzovací kódy pro internetové platby bude banka zasílat prostřednictvím SMS zpráv.

Zkontrolujte si nastavení limitů na kartách a dopředu zadejte důležité platby

Klienti by si měli předem zkontrolovat nastavení limitů na platebních kartách, pokud plánují vyšší útraty nebo větší výběry z bankomatů než obvykle. S předstihem je vhodné zadat také důležité platby, například převod peněz dítěti před víkendovým výletem.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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