ČSSZ přechází na nový web: ovlivní to dostupnost služeb ČSSZ?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přechází na novou doménu gov.cz, a to jak v e-mailové komunikaci, tak u webových stránek. Proč tomu tak je? Ovlivní to dostupnost služeb ČSSZ?
Proč ČSSZ přechází na doménu gov.cz?
Přechod na doménu gov.cz byl plánovaný a je součástí modernizace digitálních služeb a sjednocení prezentace orgánů státní správy pod jednotnou státní doménu gov.cz.
Zavedení domény gov.cz přináší vyšší úroveň zabezpečení a jasnou identifikaci státních institucí v online prostředí. Uživatelé tak snáze rozpoznají oficiální webové stránky a komunikaci státní správy.
Co se mění pro klienty ČSSZ? Budou ovlivněny online služby ČSSZ?
ČSSZ upozornila, že klienti ČSSZ nemusí kvůli změně domény podnikat žádné kroky, všechny služby zůstávají nadále dostupné bez omezení.
Webové stránky ČSSZ budou nově dostupné na adrese https://cssz.gov.cz, obdobně webové stránky Institutu posuzování zdravotního stavu (IPZS), který je ČSSZ podřízen, budou nově dostupné na adrese https://ipzs.gov.cz.
Klienti budou po zadání staré adresy https://cssz.cz nebo https://ipzs.cz automaticky přesměrováni na webové stránky s novou doménou.
Změna se dotkne i e-mailových adres zaměstnanců ČSSZ, včetně zaměstnanců územních správ sociálního zabezpečení a IPZS, které se sjednotily do formátu jmeno.prijmeni@cssz.gov.cz.
Původní e-mailové adresy zaměstnanců ČSSZ ve formátu jmeno.prijmeni@cssz.cz zůstanou minimálně do 30. 6. 2027 funkční. Pokud tedy bude zaslána zpráva na starou e-mailovou adresu, zaměstnanec ČSSZ si ji přečte, nicméně odpovědi již budou odcházet výlučně z nové e-mailové adresy.