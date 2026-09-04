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ČSSZ varuje před podvodem s doplatkem důchodu

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Důchod v Česku Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje na další podvod, při kterém se pachatelé vydávají za její zaměstnance. Pod záminkou vyřízení doplatku nebo zvýšení důchodu se snaží získat přístup k internetovému bankovnictví občanů.

Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který velmi věrně napodobuje oficiální písemnost ČSSZ. Může obsahovat logo úřadu, označení jeho organizačních útvarů nebo údaje o údajném přepočtu důchodu a výši doplatku.

Následně může přijít telefonát údajného pracovníka ČSSZ. Ten člověka přesvědčuje, že kvůli vyplacení peněz musí provést určité kroky v internetovém bankovnictví. Může požadovat také videohovor nebo instalaci aplikace.

ČSSZ po vás údaje k bankovnictví chtít nebude

ČSSZ nikdy nepožaduje přihlášení do internetového bankovnictví, provádění bankovních operací ani sdělení přihlašovacích údajů, PINů či autorizačních kódů. Úřad také nepožaduje vzdálený přístup k telefonu nebo počítači.

Podvodníci přitom dokážou státní instituce napodobit velmi věrohodně. Samotný vzhled dokumentu proto není důkazem jeho pravosti.

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Co dělat, když vás podvodníci kontaktují

Pokud obdržíte podobný e-mail a následně vás někdo telefonicky vyzve k přihlášení do internetového bankovnictví, hovor ukončete a žádné údaje nesdělujte. Neinstalujte žádné aplikace a neumožňujte vzdálený přístup k zařízení.

Pravost informace si ověřte přímo u ČSSZ prostřednictvím jejích oficiálních kontaktů. Pokud jste již bankovní údaje sdělili nebo umožnili přístup k účtu, neprodleně kontaktujte svou banku a postupujte podle jejích pokynů. Při podezření na podvod kontaktujte také Policii ČR.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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