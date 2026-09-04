ČSSZ varuje před podvodem s doplatkem důchodu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje na další podvod, při kterém se pachatelé vydávají za její zaměstnance. Pod záminkou vyřízení doplatku nebo zvýšení důchodu se snaží získat přístup k internetovému bankovnictví občanů.
Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který velmi věrně napodobuje oficiální písemnost ČSSZ. Může obsahovat logo úřadu, označení jeho organizačních útvarů nebo údaje o údajném přepočtu důchodu a výši doplatku.
Následně může přijít telefonát údajného pracovníka ČSSZ. Ten člověka přesvědčuje, že kvůli vyplacení peněz musí provést určité kroky v internetovém bankovnictví. Může požadovat také videohovor nebo instalaci aplikace.
ČSSZ po vás údaje k bankovnictví chtít nebude
ČSSZ nikdy nepožaduje přihlášení do internetového bankovnictví, provádění bankovních operací ani sdělení přihlašovacích údajů, PINů či autorizačních kódů. Úřad také nepožaduje vzdálený přístup k telefonu nebo počítači.
Podvodníci přitom dokážou státní instituce napodobit velmi věrohodně. Samotný vzhled dokumentu proto není důkazem jeho pravosti.
Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?
Státní zaměstnance čekají nové platové tabulky. Tarify se navážou na minimální mzdu
Co dělat, když vás podvodníci kontaktují
Pokud obdržíte podobný e-mail a následně vás někdo telefonicky vyzve k přihlášení do internetového bankovnictví, hovor ukončete a žádné údaje nesdělujte. Neinstalujte žádné aplikace a neumožňujte vzdálený přístup k zařízení.
Pravost informace si ověřte přímo u ČSSZ prostřednictvím jejích oficiálních kontaktů. Pokud jste již bankovní údaje sdělili nebo umožnili přístup k účtu, neprodleně kontaktujte svou banku a postupujte podle jejích pokynů. Při podezření na podvod kontaktujte také Policii ČR.