Daňové odpočty na výzkum a vývoj se od 1. ledna 2026 zvýší, rovněž se sníží i administrativa

Daňový odpočet na výzkum a vývoj (VaV) zůstává pro české firmy důležitým nástrojem podpory inovací. Podle analýzy společnosti Ayming dvě třetiny podniků uvádějí, že jim odpočet pomáhá navyšovat investice do vývoje nových technologií, produktů či procesů. Zároveň více než 95 % firem plánuje tento nástroj využívat i v budoucnu.
Zájem o daňový odpočet na výzkum a vývoj klesal
Zájem o odpočet však v posledních letech klesal. Zatímco v roce 2015 jej uplatnilo přes 1 300 firem, v roce 2023 už jen 731. Důvodem je podle podniků především vysoká administrativní zátěž a obavy z kontrol.
Od ledna 2026 se zvýší sazba odpočtu a zjednoduší se pravidla
Situaci má částečně změnit novela zákona o daních z příjmů, která začne platit od ledna 2026. Přinese zvýšení sazby odpočtu na 150 % a dílčí zjednodušení pravidel. „Novelu vítáme jako krok správným směrem. Zvýšení sazby může motivovat zejména menší a střední firmy, aby do výzkumu a vývoje investovaly odvážněji,“ říká Kristina Šumichrastová ze společnosti Ayming Česká republika.
Podle průzkumu považuje daňový odpočet za administrativně náročný více než 62 % firem, přesto jej podniky vnímají jako silný investiční stimul. Dvě třetiny respondentů uvedly, že úspora z odpočtu je přímo motivuje k dalším investicím do VaV. „Výzkum a vývoj nejsou jen o nových produktech, ale o dlouhodobé konkurenceschopnosti firem i celé ekonomiky,“ doplňuje Šumichrastová.