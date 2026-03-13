Díky životnímu pojištění vám můžou na daních vrátit přes 7000 Kč

Každý rok mohou osoby platící si životní pojištění využít možnost daňového odpočtu a jinak tomu nebude ani letos. Mnozí už tuto možnost využili v rámci ročního zúčtování daně. Pokud tak neučinili, mohou to stihnout ještě v daňovém přiznání.
Jak si snížit daň při zápočtu životního pojištění
Investiční životní pojištění může snížit daňový základ až o 48 000 Kč za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, vždy však podle skutečně zaplacených příspěvků. Z daňového základu se poté vypočítává daň z příjmu ve výši 15 %. V součtu pak může životní pojištění vypočtenou daň ponížit až o 7200 Kč.
Aby však mohlo k daňovému odpočtu dojít, je třeba splnit zákonem stanovené podmínky. Odpočet se může provést u rezervotvorného životního pojištění, u něhož jsou peníze určeny na stáří, smlouva trvá alespoň 10 let, výplata je možná nejdříve v roce, kdy klient dosáhne 60 let, a není umožněn mimořádný výběr prostředků. Odpočet se zároveň nevztahuje na část pojistného určenou na riziková připojištění.
Už jste někdy podávali dodatečné daňové přiznání?
Do kdy podat daňové přiznání?
Za zdaňovací období 2025 je lhůta pro podání daňového přiznání v listinné podobě do 1. dubna 2026, při elektronickém podání do 4. května 2026. S daňovým poradcem pak lze přiznání k dani z příjmů fyzických osob odevzdávat až do 1. července.