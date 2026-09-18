Do programu Nová zelená úsporám se s bezúročnými úvěry zapojí i Komerčka

Majitelé rodinných domů, společenství vlastníků jednotek i bytová družstva budou moci na energeticky úsporné renovace využít bezúročné úvěry. Komerční banka a Modrá pyramida se připravují na zapojení do nové podoby programu Nová zelená úsporám. Podmínky pro zapojení bank a stavebních spořitelen byly zveřejněny 16. září.
U rodinných domů bude možné získat až 750 tisíc korun na dílčí renovace a až 2 miliony korun na komplexní renovaci. U bytových domů se maximální částka vypočítá podle počtu bytů a může dosáhnout až 750 tisíc korun na jednu bytovou jednotku.
Úvěr bude bez úroků i poplatků
Výhodou financování bude nulová úroková sazba a absence poplatků. Žadatel tak splatí pouze vypůjčenou částku. Splácení má být obvykle rozloženo na 10 až 15 let. Peníze bude možné použít např. na zateplení, výměnu oken, úspornější vytápění, fotovoltaiku, ohřev vody nebo rekuperaci.
Možnost získat zvýhodněný úvěr se nově otevře také bytovým domům, SVJ a družstvům. U větších rekonstrukcí může delší doba splácení rozložit náklady do nižších pravidelných splátek.
Využili byste při koupi nemovitosti půjčku bez zajištění nemovitosti?
Nejprve je nutné získat podporu
Zájemce nejdříve podá žádost Státnímu fondu životního prostředí ČR. Ten posoudí, zda plánované úpravy splňují podmínky programu a v jakém rozsahu je možné je podpořit. Po kladném rozhodnutí se žadatel obrátí na zapojenou banku nebo stavební spořitelnu, která následně standardně posoudí jeho žádost o úvěr.
Modrá pyramida už nyní nabízí také půjčku na udržitelné bydlení až do 3,5 milionu korun bez zajištění nemovitostí. Splatnost může dosáhnout až 25 let, přičemž nejméně polovina vypůjčených peněz musí být využita na udržitelné bydlení.