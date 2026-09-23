E.ON i PRE zvýšily ceny za fixované produkty ceny a plynu

Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská zvýšily ceny některých fixovaných tarifů elektřiny a plynu. Zdražení se týká nových zákazníků a v některých případech dosahuje až 600 Kč za megawatthodinu (MWh). Důvodem je dle dodavatelů růst cen energií na velkoobchodním trhu.
E.ON zdražil elektřinu přibližně o 200 Kč za MWh
E.ON změnil ceníky fixovaných produktů od 16. září. U elektřiny se závazkem na dva nebo tři roky zvýšil ceny v průměru přibližně o 200 Kč za MWh.
Zdražení se nevyhnulo ani plynu. Ceny fixovaných tarifů vzrostly v závislosti na konkrétní nabídce o 60 až 163 Kč za MWh.
Jde přitom o obrat oproti závěru léta. Ještě v srpnu E.ON některé dlouhodobé tarify pro nové zákazníky zlevňoval. Například u tříletého online tarifu tehdy nabízel elektřinu od 2 854 Kč za MWh včetně DPH a plyn od 1 157 Kč za MWh včetně DPH.
Podle společnosti se od té doby situace na velkoobchodním trhu změnila a nákupní ceny elektřiny a plynu výrazně vzrostly. Dodavatel proto přistoupil k úpravě nabídek pro nové zákazníky.
Kolik měsíčně platíte za elektřinu?
Pražská plynárenská zdražila elektřinu až o 600 Kč za MWh
Ještě výrazněji se změnily některé ceníky Pražské plynárenské. Společnost od úterý zvýšila ceny fixovaných tarifů elektřiny i plynu.
U elektřiny v nejběžnější distribuční sazbě D02d vzrostla cena jednoleté fixace o 600 Kč za MWh. U fixace na dva roky činí zdražení 550 Kč za MWh.
Mírnější je růst cen plynu. U dvouleté a tříleté fixace zdražil přibližně o 100 Kč za MWh, zatímco u jednoleté fixace jde o zvýšení zhruba o 50 Kč za MWh.
Stávajících smluv se zdražení netýká
V obou případech je důležité, že nové ceny se vztahují na nově sjednávané fixace. Domácnostem, které už mají uzavřenou smlouvu s fixovanou cenou, se kvůli aktuální změně ceníků cena nezvyšuje.
Dodavatelé zdražení vysvětlují vývojem na velkoobchodních trzích. Ceny elektřiny a plynu v posledních měsících rostou mimo jiné v souvislosti s eskalací konfliktu na Blízkém východě.
E.ON a Pražská plynárenská navíc nejsou jedinými dodavateli, kteří letos přistoupili ke zdražení nových fixací. Ceny některých fixovaných produktů už dříve zvyšovaly například innogy, MND či Pražská energetika. Od konce srpna zdražil některé fixované ceníky elektřiny a plynu také ČEZ.