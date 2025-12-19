Finanční správa si posvítí na osoby, které v hazardu vyhrály přes milión korun

Daňové echo v předchozích letech již několikrát daňové poplatníky upozornilo na chyby, které provedli v rámci svých daňových povinností. Tentokrát se finanční správa zaměří na hazard. Kontrola proběhne u daňových přiznání, která byla podána v letech 2022 a 2023.
U kterých poplatníků proběhne daňové echo?
Čtvrtá etapa projektu se vůbec poprvé zaměřuje na hazardní hry. Osobní dopis s upozorněním obdrží celkem 93 poplatníků, u nichž dostupné údaje nasvědčují tomu, že v roce 2022 a 2023 dosáhli čisté výhry z hazardních her přesahující částku, která překročila hranici zákonného limitu pro osvobození od daně z příjmů.
Co je čistá výhra v hazardních hrách?
Za čistou výhru se podle zákona o daních z příjmů považuje rozdíl mezi celkovými výhrami a celkovými vklady v daném roce. Pokud tato čistá výhra přesáhne částku, která je ze zákona osvobozena od daně, vzniká povinnost podat daňové přiznání a tuto výhru zdanit.
Jaký je limit pro osvobození od daně?
Hranice je částka přesahující jeden milion korun a posuzuje se za každý druh hazardní hry samostatně. Čisté výhry a ztráty se tedy v případě, že hráč využil pro hraní stejného druhu hry vícero provozovatelů, sčítají. Pokud naopak hrál během roku více druhů her, čisté výhry a ztráty z různých druhů her se nesčítají ani nekompenzují. Součástí Daňového echa tentokrát byly i návodné příklady, jak výši čisté výhry stanovit.