Globus rozšiřuje rozvoz nákupů. Do kterého města si můžete nákup nově objednat?

Veronika Němcová
Dnes

Obchodní řetězec Globus pokračuje v rozšiřování svého e-shopu a nově spustí rozvoz nákupů také v Ostravě. Po úspěšném startu online služby v Praze bude od 28. dubna služba dostupná i pro zákazníky v Ostravě. 

Rozvoz od 10 do 20 hodin, doprava zdarma od 1 800 korun

Rozvozová služba v Ostravě bude fungovat v čase od 10 do 20 hodin, do budoucna se počítá i s večerními termíny. Zákazníkům se dostane doručení ještě v den objednání. Minimální hodnota nákupu činí 1 000 korun. Doprava stojí 99 korun a při nákupu nad 1 800 korun je zdarma. Podle společnosti většina zákazníků této hranice běžně dosahuje.

Dle zkušeností společnosti z provozu z Prahy je o online nákupy velký zájem a zákazníci se často vracejí. „Úspěšně přenášíme pověstný servis Globusu do online světa. Zákazníci si u nás již objednali několik tisíc nákupů až ke dveřím. Nejpopulárnějšími položkami v online košících jsou produkty z našich Vlastních výrob, zejména pak čerstvé maso od našich řezníků a pečivo z pekáren Globus. Populární jsou také čerstvé ryby z našich rybích pultů a široká paleta dalších výrobků,“ řekl Petr Chmelař, jednatel společnosti Globus.

Potravinářská inspekce varuje před otrávenou dětskou výživou HiPP Přečtěte si také:

Potravinářská inspekce varuje před otrávenou dětskou výživou HiPP

Rozvoz zajišťuje služba DODO

O logistiku se stará společnost DODO, která využívá chlazené vozy a plánování tras tak, aby byla zachována maximální čerstvost potravin. „Pražský provoz nám potvrdil, že zákazníci Globusu chtějí pohodlné doručení velkých nákupů v předem zvoleném čase. Počet objednávek od ledna rostl každý měsíc zhruba dvojnásobně,“ popsal Peter Menky, provozní ředitel společnosti DODO.

I přes aktuální kolísání cen pohonných hmot Globus v tuto chvíli neplánuje navyšovat cenu za doručení.

Záruka za jakost se nerovná právo na reklamaci. Pozor navíc na zpoplatněné služby prodávajících Přečtěte si také:

Záruka za jakost se nerovná právo na reklamaci. Pozor navíc na zpoplatněné služby prodávajících

Veronika Němcová

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho nebo Kluky z Prahy

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“