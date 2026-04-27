Globus rozšiřuje rozvoz nákupů. Do kterého města si můžete nákup nově objednat?

Obchodní řetězec Globus pokračuje v rozšiřování svého e-shopu a nově spustí rozvoz nákupů také v Ostravě. Po úspěšném startu online služby v Praze bude od 28. dubna služba dostupná i pro zákazníky v Ostravě.
Rozvoz od 10 do 20 hodin, doprava zdarma od 1 800 korun
Rozvozová služba v Ostravě bude fungovat v čase od 10 do 20 hodin, do budoucna se počítá i s večerními termíny. Zákazníkům se dostane doručení ještě v den objednání. Minimální hodnota nákupu činí 1 000 korun. Doprava stojí 99 korun a při nákupu nad 1 800 korun je zdarma. Podle společnosti většina zákazníků této hranice běžně dosahuje.
Dle zkušeností společnosti z provozu z Prahy je o online nákupy velký zájem a zákazníci se často vracejí. „Úspěšně přenášíme pověstný servis Globusu do online světa. Zákazníci si u nás již objednali několik tisíc nákupů až ke dveřím. Nejpopulárnějšími položkami v online košících jsou produkty z našich Vlastních výrob, zejména pak čerstvé maso od našich řezníků a pečivo z pekáren Globus. Populární jsou také čerstvé ryby z našich rybích pultů a široká paleta dalších výrobků,“ řekl Petr Chmelař, jednatel společnosti Globus.
Rozvoz zajišťuje služba DODO
O logistiku se stará společnost DODO, která využívá chlazené vozy a plánování tras tak, aby byla zachována maximální čerstvost potravin. „Pražský provoz nám potvrdil, že zákazníci Globusu chtějí pohodlné doručení velkých nákupů v předem zvoleném čase. Počet objednávek od ledna rostl každý měsíc zhruba dvojnásobně,“ popsal Peter Menky, provozní ředitel společnosti DODO.
I přes aktuální kolísání cen pohonných hmot Globus v tuto chvíli neplánuje navyšovat cenu za doručení.