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GLS doručuje balíky do boxů i v sobotu, bude tato služba bez příplatku?

Michal Bureš
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GLS Parcel Box Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Přepravní společnost GLS nově začne doručovat balíky do svých samoobslužných boxů i v sobotu. Bude se to týkat více než 2 000 GLS Parcel Boxů. Budou zákazníci za tuto službu něco připlácet?

Balíky bude GLS doručovat nově i v sobotu

Zákazníci GLS nyní mohou dostávat zásilky do samoobslužného boxu také během soboty. Služba funguje napříč celou sítí GLS Parcel Boxů v České republice, která aktuálně zahrnuje přes 2 000 zařízení.

Je sobotní doručení za příplatek?

Za sobotní doručení zásilky do GLS Parcel Boxu není účtován dodatečný poplatek.

O víkendu doručuje Alza i Zásilkovna

Do výdejních boxů doručují o víkendu i další doručovací společnosti. Alza doručuje do své sítě AlzaBoxů sedm dní v týdnu.

Zásilkovna po předchozím testování zavedla sobotní doručování do Z-BOXů v Praze, Brně a Ostravě. Rozšíření víkendového doručování po celé republice plánuje Zásilkovna na předvánoční sezonu na konci roku 2026.

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GLS plánuje v Česku 3 000 boxů

Společně se zavedením sobotního doručování chystá GLS další rozšiřování své sítě. Během následujících šesti měsíců chce přidat přibližně 1 000 nových boxů a dostat se tak na celkových 3 000 zařízení v Česku.

Většina nově instalovaných modulů využívá solární napájení. Podle společnosti to usnadňuje jejich umístění také v lokalitách bez elektrické přípojky a zjednodušuje jednání se samosprávami.

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58 % Čechů má box do 5 minut

Výdejní boxy jsou pro velkou část obyvatel snadno dostupné. Podle průzkumu zpracovaného pro GLS má 58 % obyvatel Česka nejbližší výdejní box do pěti minut chůze nebo jízdy.

Další rozšiřování sítě by nejvíce uvítali lidé v menších obcích. V obcích do 1 000 obyvatel by více výdejních míst přivítaly téměř dvě pětiny respondentů.

Boxy přitom neslouží pouze k vyzvedávání internetových nákupů. Stále častěji je lidé využívají také k odesílání balíků. Podle průzkumu dávají dvě třetiny odesílatelů při podání zásilky přednost boxu nebo výdejnímu místu před přepážkou pošty.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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