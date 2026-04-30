Ikea láka zákazníky na vylepšený věrnostní program. Body bude rozdávat i za přihlášení do aplikace

Program Ikea Family, který je možné využívat pouze se stejnojmennou věrnostní kartou, se dočká nových výhod. Klienti obchodního domu budou nově sbírat věrnostní body za daleko více aktivit. Nově tak nebudou odměňováni jen za nákupy.
Zákazníci budou sbírat body
Společnost Ikea o změnách svého věrnostního programu informovala veřejnost v tiskové zprávě z 28. dubna. Ta pojednává o novém vylepšení pro své klienty.
„Členové IKEA Family budou nově sbírat věrnostní body. Ty získají nejen za své nákupy, ale také za aktivity, které jim pomáhají plánovat a zlepšovat bydlení – například za přihlášení do účtu, vytvoření seznamu přání, využití plánovacích nástrojů nebo účast na akcích, které v IKEA pořádáme,“ říká Klára Mašková, customer engagement and loyalty manager.
Za každých utracených 125 Kč získají členové jeden věrnostní bod. Další body pak budou moci sbírat i za různé další interakce s IKEA.
Nakupujete podle reklamních letáků?
Na co půjde využít nasbírané body?
Nasbírané body si členové vymění za kupony na konkrétní odměny podle svých potřeb a přání od menších radostí až po výraznější úspory při zařizování domova. Nabídka bude zahrnovat např. slevové kupony na výrobky nebo slevy na jídlo ve Švédské restauraci.
Původní výhody Ikea Family však s touto novotou nezmizí. Zákazníci budou mít i nadále k dispozici speciální ceny, zábavné aktivity nebo kávu a čaj zdarma při nákupu v restauraci v obchodním domě.
Jedinou změnou je, že výhody bude možné využívat pouze fyzicky, čili jen v obchodních domech.