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Inflace v červnu klesla na 1,5 %

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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newsimg-new-nakupovanie-ceny-01.jpg Autor: Pixabay
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V červnu meziroční míra inflace nečekaně razantně klesla na 1,5 % z květnových 2,1 %. Došlo k další korekci předchozího vývoje a míra inflace se vrátila na úrovně, na kterých byla na začátku roku, tj. před vypuknutím války na Blízkém východě. Ovšem struktura inflace byla v červnu mírně jiná. 

Jak se na snížení inflace podílely ceny potravin?

V červnu ceny potravin klesly o mimořádných 1,3 % m/m a v meziročním srovnání byly nižší o 3,4 %, což je nejhlubší pokles za poslední 2 roky. V červnu tak ceny potravin snižovaly celkovou inflaci o 0,6 procentního bodu. 

V dalších měsících by v tomto segmentu mělo již dojít k postupnému obratu. Mimo kolísavé položky cenový vývoj doznal minimálních změn a pokračoval relativně v předchozím trendu. 

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Jak to bylo v červnu s jádrovou inflací?

Jádrová inflace v červnu zpomalila o desetinu na 2,8 %, když se předchozí 3 měsíce držela na úrovni 2,9 %. Projevilo se drobné zpomalení růstu cen služeb v rámci jádrové inflace o desetinu na 4,5 % r/r. 

V rámci služeb sledovaná položka nákladů vlastního bydlení (tzv. imputované nájemné) v červnu zpomalila svůj růst na 5,2 % r/r (5,3 % v květnu). Naopak v červnu drobně zrychlil růst cen zboží (na 0,4 % r/r z 0,3 % r/r). I přes drobné zvolnění zůstává vývoj cen služeb a následně i jádrové inflace stále zvýšený. 

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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