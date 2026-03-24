Jak výplatu důchodů ovlivní Velikonoce?

Hned několik terminů výplaty státních důchodů letos připadá na Velikonoce. Připomeňme pak, že změna se bude týkat těch důchodů, které by za jiných okolností měly být vyplaceny 4. dubna 2026, což je Bílá sobota, ale i 6. dubna 2026, což je Velikonoční pondělí, které je zároveň i státním svátkem. Změna výplaty pak proběhne ještě v jeden den.
Až na jednu výjimku dostanete důchod dříve
Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila pro letošní rok šest termínů, ve kterých se termín výplaty státních důchodů posune. Tři z těchto termínů pak připadají na období Velikonoc. Přesněji se jedná o Zelený čtvrtek, Bílou sobotu a Velikonoční pondělí.
Den
Výplatní termín důchod
Kdy bude důchod vyplacen
Zelený čtvrtek
2. dubna 2026
1. dubna 2026
Bílá sobota
4. dubna 2026
2. dubna 2026
Velikonoční pondělí
6. dubna 2026
7. dubna 2026
V případě Zeleného čtvrtka obdrží důchodci své penze o den dříve. Těm, kterým by výplatní termín připadl na Bílou sobotu, důchod přijde dokonce s předstihem dvou dnů. O den déle pak budou na penzi čekat ti, kterým by za jiných okolností přišla penze ve Velikonoční pondělí.