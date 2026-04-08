Jarní akce Raiffeisenbank: Odměna až 900 Kč pro studenty a děti, co musíte splnit?

Raiffeisenbank přichází s jarní nabídkou pro děti a studenty, při které mohou získat až 900 Kč. Musí ovšem aktivně používat účet. Jak?

Raiffeisenbank: klienti od 8 až 17 let mohou získat až 900 Kč

V období od 1. dubna do 30. června 2026 mohou klienti ve věku 8 až 17 let získat odměnu až 900 Kč za aktivní používání svého účtu.

V rámci akce stačí založit účet a začít jej aktivně využívat. Pokud dítě v kalendářním měsíci alespoň třikrát zaplatí debetní kartou, získá odměnu 300 Kč. Tuto odměnu je možné získat opakovaně, maximálně třikrát, tedy až do výše 900 Kč.

„Chceme dětem a mladým lidem ukázat, že správa vlastních financí může být jednoduchá a zároveň přínosná. Aktivní práce s účtem je pro ně důležitou zkušeností, která jim pomáhá budovat finanční návyky do budoucna,“ říká Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Účet pro děti a studenty od Raiffeisenbank je veden zdarma až do 26 let a nabízí snadné ovládání prostřednictvím mobilního bankovnictví. Klienti mohou využívat neomezené výběry z bankomatů a mít prostředky až v 16 různých měnách. Rodiče mají zároveň přehled o pohybech na účtu a mohou tak své děti v hospodaření s penězi podporovat a vést.

Založení účtu je možné online prostřednictvím mobilního bankovnictví i na pobočce banky. Nabídka je určena klientům s českým občanstvím a její kompletní podmínky jsou dostupné na webu banky.

Termínované vklady v březnu 2026: kdo a za jakých podmínek nabízí 8% úrokovou sazbu?

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

