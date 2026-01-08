Jarní prázdniny se blíží: jak vychází ve vašem okrese

Jak vycházejí jarní prázdniny ve školním roce 2025/2026 dle jednotlivých okresů? Kdy si letos studenti půjdou pro pololetní vysvědčení a kdy budou pololetní prázdniny v roce 2026?
Jarní prázdniny 2026: jak letos vychází ve školách v Praze, Brně, Plzni či Ostravě?
Termíny jarních prázdnin jsou rozděleny dle okresů a také dle obvodů hlavního města Prahy.
V roce 2026 vychází první termín jarních prázdnin od 2. do 8. února 2026, tento termín budou mít jarní prázdniny například školy v Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, Olomouci, Mostu či Opavě.
Naopak poslední termín jarních prázdnin pak vychází od 9. do 15. března 2026, kdy budou mít jarní prázdniny školy například v Jihlavě, Liberci, Kolíně či Třebíči.
Termín jarních prázdnin je odvozen od sídla školy, nikoliv dle bydliště daného studenta.
Pokud student navštěvuje školu v jiném okrese či obvodu hl. města Prahy, než je jeho bydliště, tak si termín jarních prázdnin ověřte v okrese sídla školy.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo terminy jarních prázdnin pro školní rok 2025/2026:
|
Termín
|
Okresy, správní obvody hl. města Prahy
|2. 2. – 8. 2. 2026
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|9. 2. – 15. 2. 2026
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|16. 2. – 22. 2. 2026
|Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|23. 2. – 1. 3. 2026
|Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|2. 3. – 8. 3. 2026
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
|9. 3. – 15. 3. 2026
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Zdroj: MŠMT
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Jestliže si nejste jistí, do jakého okresu (či pražské části) škola žáka spadá, navštivte stránky státní správy ČR.
Kdy v roce 2026 si půjdou žáci pro pololetní vysvědčení? Jak vychází pololetní prázdniny?
Pro pololetní vysvědčení si žáci půjdou na většině škol ve čtvrtek 29. ledna 2026, jednodenní pololetní prázdniny jsou následně v pátek 30. ledna 2026.
Druhé pololetí školního roku 2025/2026 žákům začíná v pondělí 2. února 2026, v některých okresech ovšem začínají jarní prázdniny.