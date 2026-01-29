Jarní prázdniny v pondělí startují: jak budou vycházet v příštím roce?

Jarní prázdniny ve školním roce 2025/2026 startují v části okresů již v pondělí 2. února 2026. Jak vychází jarní prázdniny ve školním roce 2026/2027?
Pololetní prázdniny ve školním roce 2025/2026
Dnes si žáci přišli pro pololetní vysvědčení a zítra, tedy 30. ledna 2026, je čekají pololetní prázdniny.
V roce 2027 si žáci půjdou pro vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna 2027, načež v pátek 29. ledna 2027 budou pololetní prázdniny.
Jarní prázdniny ve školním roce 2025/2026
Nejdříve se podívejme, jak vychází jarní prázdniny ve školním roce 2025/2026.
Termíny jarních prázdnin jsou tradičně rozděleny dle okresů a také dle obvodů hlavního města Prahy.
Upozorňujeme, že termín jarních prázdnin se stanovuje na základě sídla školy, nikoliv dle bydliště daného studenta.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo terminy jarních prázdnin pro školní rok 2025/2026:
|
Termín
|
Okresy, správní obvody hl. města Prahy
|2. 2. – 8. 2. 2026
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|9. 2. – 15. 2. 2026
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|16. 2. – 22. 2. 2026
|Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|23. 2. – 1. 3. 2026
|Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|2. 3. – 8. 3. 2026
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
|9. 3. – 15. 3. 2026
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Zdroj: MŠMT
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Jestliže si nejste jistí, do jakého okresu (či pražské části) škola žáka spadá, navštivte stránky státní správy ČR.
Jarní prázdniny ve školním roce 2026/2027
Příští rok startují první termíny jarních prázdnin 1. února 2027 ve školách, které se nachází například v okresech Jihlava, Jablonec nad Nisou, Liberec, Kolín, Kladno či Bruntál. Tedy okresy, které mají letos prázdniny v posledním turnusu v polovině března.
Příští rok budou v nejzazším termínu v polovině března jarní prázdniny ve Zlínu, Plzni, Praze-východu, Praze-západu či Uherském Hradišti.
Termíny jarních prázdnin v roce 2027 stanovilo MŠMT následovně:
|
Termín
|
Okresy, správní obvody hl. města Prahy
|1. 2. – 7. 2. 2027
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
|8. 2. – 14. 2. 2027
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|15. 2. – 21. 2. 2027
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|22. 2. – 28. 2. 2027
|Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|1. 3. – 7. 3. 2027
|Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|8. 3. – 14. 3. 2027
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
