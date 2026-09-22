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Jednorázový příspěvek k důchodu: budou mít nárok i předčasní důchodci?

Michal Bureš
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Valorizace předčasných důchodů 2027 Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Vláda schválila valorizaci důchodů od 1. ledna 2027. Nad rámec valorizace chce vyplatit také jednorázový příspěvek ve výši 2 000 Kč. Budou mít na něj nárok i předčasní důchodci?

Na jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 2 000 Kč budou mít nárok i předčasní důchodci

Ano, na jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 2 000 Kč budou mít nárok i předčasní důchodci.

V návrhu je uvedeno, že na jednorázový příspěvek bude mít nárok každý, komu byl před 1. lednem 2027 přiznán jakýkoli důchod z českého důchodového pojištění a zároveň mu nárok na jeho výplatu trval alespoň po část výplatního měsíce, ve kterém bude jednorázový příspěvek vyplacen.

Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdilo, že se jednorázový příspěvek bude týkat i předčasných důchodců, pokud splní uvedené podmínky. Naopak lidé, kterým bude důchod přiznán až v průběhu roku 2027, na příspěvek podle návrhu nárok mít nebudou.

Je již jednorázový příspěvek ve výši 2 000 Kč pro důchodce jistý?

Ne, návrh musí ještě projít legislativním procesem. Návrh musí schválit Poslanecká sněmovna a Senát a následně jej musí podepsat prezident.

Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?

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Valorizace důchodů od 1. ledna 2027

Valorizace důchodů od 1. ledna 2027 bude následující:

  • Základní výměra důchodů vzroste o 270 Kč, z 4 900 Kč na 5 170 Kč.
  • Procentní výměra vzroste o 0,2 %.

Předčasným důchodcům, na které se vztahuje omezení valorizace procentní výměry a kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku, se od ledna zvýší pouze základní výměra důchodu, a to o 270 Kč.

Vypočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší důchod
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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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