Jednorázový příspěvek k důchodu: budou mít nárok i předčasní důchodci?

Vláda schválila valorizaci důchodů od 1. ledna 2027. Nad rámec valorizace chce vyplatit také jednorázový příspěvek ve výši 2 000 Kč. Budou mít na něj nárok i předčasní důchodci?
Na jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 2 000 Kč budou mít nárok i předčasní důchodci
Ano, na jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 2 000 Kč budou mít nárok i předčasní důchodci.
V návrhu je uvedeno, že na jednorázový příspěvek bude mít nárok každý, komu byl před 1. lednem 2027 přiznán jakýkoli důchod z českého důchodového pojištění a zároveň mu nárok na jeho výplatu trval alespoň po část výplatního měsíce, ve kterém bude jednorázový příspěvek vyplacen.
Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdilo, že se jednorázový příspěvek bude týkat i předčasných důchodců, pokud splní uvedené podmínky. Naopak lidé, kterým bude důchod přiznán až v průběhu roku 2027, na příspěvek podle návrhu nárok mít nebudou.
Je již jednorázový příspěvek ve výši 2 000 Kč pro důchodce jistý?
Ne, návrh musí ještě projít legislativním procesem. Návrh musí schválit Poslanecká sněmovna a Senát a následně jej musí podepsat prezident.
Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?
Valorizace důchodů od 1. ledna 2027
Valorizace důchodů od 1. ledna 2027 bude následující:
- Základní výměra důchodů vzroste o 270 Kč, z 4 900 Kč na 5 170 Kč.
- Procentní výměra vzroste o 0,2 %.
Předčasným důchodcům, na které se vztahuje omezení valorizace procentní výměry a kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku, se od ledna zvýší pouze základní výměra důchodu, a to o 270 Kč.
Vypočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší důchod