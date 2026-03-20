Jednotné měsíční hlášení chcete poslat datovkou? ČSSZ zveřejnila adresy datových schránek

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila identifikátory datových schránek určených pro jednotlivé typy podání jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele.
Kam podat jednotné měsíční hlášení pomocí datovky?
Pro podání jednotného měsíčního hlášení (včetně opravných hlášení) prostřednictvím informačního systému datových schránek byla zřízena samostatná datová schránka, jejíž ID je:
- iie254d
K vyplnění jednotného měsíčního hlášení i dotazník zaměstnance můžete využít náš interaktivní formulář:
- Dotazník zaměstnance pro účely Registrace zaměstnance a JMHZ
Tento dotazník mzdovým účetním práci výrazně zjednodušuje. Zaměstnanec ho vyplní při nástupu, mzdová účetní přenese data do svého softwaru a jedním exportem odešle registraci na ČSSZ – bez zdlouhavého přepisování a rizika chyb.
Jak jinak podat jednotné měsíční hlášení
Jednotné měsíční hlášení lze rovněž podat přes datové rozhraní ČSSZ nebo prostřednictvím elektronické aplikace na ePortálu ČSSZ.
Kam poslat ostatní podání podle zákona č. 323/2025 Sb.?
Pro ostatní podání (např. registrace zaměstnavatele, registrace zaměstnance) činěná prostřednictvím informačního systému datových schránek, pokud se zaměstnavatel pro tento způsob rozhodl, se nadále používá datová schránka pro e-Podání ČSSZ, jejíž ID je 5ffu6×k