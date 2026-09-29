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Komerční banka zvyšuje úroky na terminovaných vkladech

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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peníze, finance, půjčka, půjčky, úvěr, úrok, sazba Autor: Shutterstock
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Komerční banka se rozhodla k 1. říjnu zvýšit úrok u šestiměsíčního termínovaného vkladu na 4 % ročně. Stejnou sazbu nabídne fyzických osobám, podnikatelům a malým firmám.

Čtyřprocentní sazba na šest měsíců

Terminovaný vklad si lze založit kompletně online v aplikaci KB+. Minimální vklad je 5000 Kč a úroková sazba 4 % p. a. platí pro vklady do 10 milionů korun. Založení i vedení účtu je zdarma. Vklady jsou ze zákona pojištěny do limitu 100 000 eur na klienta.

Výhodou termínovaného vkladu je pevná sazba po celou dobu sjednaného období. Klient tak předem ví, jaký úrok získá, na rozdíl od spořicího účtu, kde se sazba může v průběhu času měnit. Po šesti měsících banka převede vklad včetně úroku na určený běžný nebo spořicí účet. Nastavit lze také automatické obnovení vkladu. Předčasný výběr je možný na základě podmínek uvedených v sazebníku.

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Varianty jsou i na tři nebo 12 měsíců

Kdo nechce peníze uložit na půl roku, může zvolit také tříměsíční termínovaný vklad s úrokem 2,5 % p. a. nebo roční variantu se sazbou 3 % p. a.

Čtyřprocentní sazba se od října týká také šestíměsíčního termínovaného vkladu pro podnikatele a malé firmy využívající bankovnictví MojeBanka. U něj není stanovena maximální výše vkladu a založení i vedení účtu je zdarma. Podnikatelé mohou využít také tříměsíční vklad s úrokem 3 % nebo roční variantu s úrokem 3,5 % p. a.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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