Konec posouvání hodin se odkládá. Letní čas zůstane nejméně do roku 2031

Konec střídání letního a zimního času se zatím nekoná. Vláda připravuje pravidla pro další období, podle kterých si lidé budou dál dvakrát ročně posouvat hodinky.
Přestože se v Evropské unii už několik let diskutuje o zrušení změny času, současný systém zatím zůstává. Nové nařízení vlády má stanovit termíny letního času pro roky 2027 až 2031.
Změna času bude pokračovat i v dalších letech
Hodiny se budou stejně jako dosud posouvat na jaře o hodinu dopředu a na podzim zpět. Konkrétní termíny budou následující:
|Rok
|Začátek letního času (posun hodin dopředu)
|Konec letního času (návrat zpět)
|2027
|neděle 28. března
|neděle 31. října
|2028
|neděle 26. března
|neděle 29. října
|2029
|neděle 25. března
|neděle 28. října
|2030
|neděle 31. března
|neděle 27. října
|2031
|neděle 30. března
|neděle 26. října
Nová pravidla mají začít platit od 1. ledna 2027. Navazují na evropský systém, podle kterého začíná letní čas vždy poslední neděli v březnu a končí poslední neděli v říjnu.
O konci pravidelného posouvání hodin se v EU mluví už několik let. V roce 2018 se v evropské veřejné konzultaci většina účastníků vyslovila pro jeho zrušení. Státy se ale nedohodly, zda by měl po celý rok platit spíše letní, nebo zimní čas.
Další rozhodnutí proto zatím nepřišlo a Evropská unie se tématem dál zabývá. Do té doby zůstává současný režim zachován.
Změna času má vliv i na pracovní dobu
Posun hodin se týká také některých zaměstnanců. V týdnu, kdy začne platit letní čas, se pracovní doba zkrátí o jednu hodinu. Naopak při návratu k běžnému času se o jednu hodinu prodlouží. U lidí s měsíční nebo týdenní mzdou se výše odměny nemění, u hodinově nebo úkolově placených zaměstnanců může záležet na skutečně odpracované době.
Odborníci se dlouhodobě zabývají také možným vlivem změny času na spánek a lidský biorytmus. Podle důvodové zprávy ale nebyl jednoznačně prokázán celkový negativní dopad na zdraví celé populace.