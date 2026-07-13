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Konec posouvání hodin se odkládá. Letní čas zůstane nejméně do roku 2031

Veronika Němcová
Dnes

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newsimg-new-hodiny-7.jpg Autor: Shutterstock
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Konec střídání letního a zimního času se zatím nekoná. Vláda připravuje pravidla pro další období, podle kterých si lidé budou dál dvakrát ročně posouvat hodinky.

Přestože se v Evropské unii už několik let diskutuje o zrušení změny času, současný systém zatím zůstává. Nové nařízení vlády má stanovit termíny letního času pro roky 2027 až 2031. 

Změna času bude pokračovat i v dalších letech

Hodiny se budou stejně jako dosud posouvat na jaře o hodinu dopředu a na podzim zpět. Konkrétní termíny budou následující:

Rok Začátek letního času (posun hodin dopředu) Konec letního času (návrat zpět)
2027 neděle 28. března neděle 31. října
2028 neděle 26. března neděle 29. října
2029 neděle 25. března neděle 28. října
2030 neděle 31. března neděle 27. října
2031 neděle 30. března neděle 26. října

Nová pravidla mají začít platit od 1. ledna 2027. Navazují na evropský systém, podle kterého začíná letní čas vždy poslední neděli v březnu a končí poslední neděli v říjnu.

O konci pravidelného posouvání hodin se v EU mluví už několik let. V roce 2018 se v evropské veřejné konzultaci většina účastníků vyslovila pro jeho zrušení. Státy se ale nedohodly, zda by měl po celý rok platit spíše letní, nebo zimní čas. 

Další rozhodnutí proto zatím nepřišlo a Evropská unie se tématem dál zabývá. Do té doby zůstává současný režim zachován. 

Změna času má vliv i na pracovní dobu

Posun hodin se týká také některých zaměstnanců. V týdnu, kdy začne platit letní čas, se pracovní doba zkrátí o jednu hodinu. Naopak při návratu k běžnému času se o jednu hodinu prodlouží. U lidí s měsíční nebo týdenní mzdou se výše odměny nemění, u hodinově nebo úkolově placených zaměstnanců může záležet na skutečně odpracované době. 

Odborníci se dlouhodobě zabývají také možným vlivem změny času na spánek a lidský biorytmus. Podle důvodové zprávy ale nebyl jednoznačně prokázán celkový negativní dopad na zdraví celé populace. 

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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