Levná koupě iPhonu, iPadu či MacBooku? Finanční správa chystá dražbu 2000 zboží od Applu

Finanční úřad pro hlavní město Prahu oznámil, že spustil sérii elektronických dražeb a nabídne v nich více než 2 000 kusů spotřební elektroniky značky Apple.
Jak a kde se můžete připojit k dražbám?
Dražby probíhají online prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb (APED).
Přes 2000 kusů iPhonů, iPadů či MacBooků jde dražby
Finanční úřad hlavního města Prahy bude dražit 2 031 kusů mobilních telefonů iPhone, tabletů iPad, počítačů MacBook a sluchátek AirPods, které byly zabaveny v rámci rozsáhlé kontrolně-exekuční akce s krycím názvem „Hunter“. Odhadovaná hodnota draženého zboží dosahuje téměř 45 milionů Kč.
„Zabavená elektronika byla dovezena tuzemskou společností ze Spojených arabských emirátů a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s orgány Celní správy ČR došlo k zabavení předmětného zboží a z jeho následného prodeje v dražbě bude uhrazena velká část doměřené daně,“ uvedl Václav Žemlička, ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.