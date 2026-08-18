Lidl nabídne nový způsob placení

Zákazníci Lidlu budou moci za nákup nově platit také prostřednictvím služby Cvak. Ta umožňuje poslat peníze přímo z bankovního účtu na účet obchodníka, a to přes mobilní bankovní aplikaci. Lidl chce tuto možnost postupně zavést ve všech svých prodejnách v Česku.
Platba bez karty
Při placení Cvakem zákazník nepotřebuje platební kartu ani mobilní peněženku. Platbu provede přímo ve své bankovní aplikaci. Jde tak o další alternativu k hotovosti, kartám a dalším bezhotovostním způsobům placení.
Pro zákazníky to může být užitečné například v případě, kdy nefungují karetní terminály nebo mají s kartou jiný problém.
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Cvak už využívají tisíce obchodníků
Služba Cvak funguje v Česku přibližně dva roky a podle společnosti ji využívají více než 4 000 obchodníků. Přes platební bránu Comgate je navíc dostupná také v dalších tisících e-shopů.
Přímé platby z účtu na účet tak představují další možnost, jak mohou lidé za zboží a služby zaplatit. Zákazník si přitom může vybrat, zda použije kartu, hotovost, mobilní peněženku, nebo nově přímou platbu z účtu.