Lidl od 1. března opět navýší mzdy všem zaměstnancům

Obchodní řetězec Lidl plánuje od 1. března 2026 opět navýšit mzdy napříč celou firmou. Zvýšení se tedy dotkne zaměstnanců v prodejnách, logistických centrech i administrativě. Jde už o páté navýšení mezd v řadě. Společnost tak pokračuje ve své strategii dlouhodobých investic do lidí.
Nástupní mzda prodavače nad 31 tisíc korun
Nově bude nástupní mzda na pozici prodavače/prodavačky při oblíbeném 35hodinovém úvazku činit 31 938 korun měsíčně. Velkou změnou je také urychlení mzdového postupu. Zaměstnanci se na nejvyšší mzdový stupeň dostanou už po dvou letech, tedy o rok dříve než dosud.
Prodavači při 35hodinovém úvazku si po dvou letech polepší na 35 350 korun měsíčně. Ve skladech začne nástupní mzda kompletářů při třicetihodinovém úvazku na 32 700 korunách, po dvou letech dosáhne 36 200 korun.
Zaměstnanci mohou čerpat 30 dní volna
Od letošního ledna mají všichni zaměstnanci nárok na 30 dní dovolené. Společnost tímto krokem reagovala na potřebu rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.