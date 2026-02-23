Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Lidl od 1. března opět navýší mzdy všem zaměstnancům

Lidl od 1. března opět navýší mzdy všem zaměstnancům

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-obchody-23.jpg Autor: Shutterstock

Obchodní řetězec Lidl plánuje od 1. března 2026 opět navýšit mzdy napříč celou firmou. Zvýšení se tedy dotkne zaměstnanců v prodejnách, logistických centrech i administrativě. Jde už o páté navýšení mezd v řadě. Společnost tak pokračuje ve své strategii dlouhodobých investic do lidí.

Nástupní mzda prodavače nad 31 tisíc korun

Nově bude nástupní mzda na pozici prodavače/prodavačky při oblíbeném 35hodinovém úvazku činit 31 938 korun měsíčně. Velkou změnou je také urychlení mzdového postupu. Zaměstnanci se na nejvyšší mzdový stupeň dostanou už po dvou letech, tedy o rok dříve než dosud.

Prodavači při 35hodinovém úvazku si po dvou letech polepší na 35 350 korun měsíčně. Ve skladech začne nástupní mzda kompletářů při třicetihodinovém úvazku na 32 700 korunách, po dvou letech dosáhne 36 200 korun.

Od dnešního dne Lidl trvale zlevňuje vybrané oblíbené produkty Přečtěte si také:

Od dnešního dne Lidl trvale zlevňuje vybrané oblíbené produkty

Zaměstnanci mohou čerpat 30 dní volna

Od letošního ledna mají všichni zaměstnanci nárok na 30 dní dovolené. Společnost tímto krokem reagovala na potřebu rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.

Konec letáků? Kdeže, PENNY rozšiřuje distribuce letáků o 20 % Přečtěte si také:

Konec letáků? Kdeže, PENNY rozšiřuje distribuce letáků o 20 %

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ