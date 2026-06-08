Lidl od 8. června mění ceny základních potravin, zlevňuje máslo, vejce i další položky

Obchodní řetězec Lidl pokračuje v rozšiřování své dlouhodobé cenové strategie „Ceny v klidu“. Od 8. června zavádí nové trvale snížené běžné ceny u vybraných produktů každodenní spotřeby. Týká se to například másla, vajec, nealkoholických nápojů nebo vybraných produktů pro domácí mazlíčky.
Nové běžné ceny platí každý den bez akcí a letáků
Za novou běžnou cenu zákazníci nově pořídí klasickou kostku másla (250 g) již od 29,90 Kč a balení deseti vajec od 49,90 Kč. U vybraných nealkoholických nápojů, jako jsou Mattoni, Pepsi Cola nebo Coca-Cola, a krmiv pro domácí mazlíčky platí rovněž dlouhodobě snížené ceny. Tyto ceny jsou dostupné každý den, bez nutnosti čekat na akční letáky.
Cílem strategie „Ceny v klidu“ je podle Lidlu nabídnout dlouhodobě nízké ceny u klíčových položek bez nutnosti sledovat akční nabídky. Řetězec ji začal postupně zavádět už v únoru, kdy zlevnil například mléčné výrobky, těstoviny, rýži či oleje.
Strategie, která má být dlouhodobá
Aktuální krok rozšiřuje tento přístup i na další sortimentní kategorie. Lidl uvádí, že nejde o jednorázovou akci, ale o dlouhodobý systém cenové politiky, který má fungovat stabilně napříč sortimentem.
„Chceme, aby základní potraviny jako máslo nebo vejce nebyly pro zákazníky nedostupným artiklem a nemuseli u nich čekat na slevové akce. Proto dál rozvíjíme naši strategii a rozšiřujeme portfolio produktů s novými běžnými cenami. Tyto ceny u nás lidé najdou jako běžný standard každý den. Vracíme se tím k naší diskontní DNA, tedy nabízet co nejvyšší kvalitu za nejnižší možnou cenu stabilně a pod jednou střechou,“ uvádí jednatel společnosti Lidl Česká republika odpovědný za nákup Konrad Senger.