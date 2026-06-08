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Lidl od 8. června mění ceny základních potravin, zlevňuje máslo, vejce i další položky

Veronika Němcová
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newsimg-new-lidl-obchod.jpg Autor: Shutterstock

Obchodní řetězec Lidl pokračuje v rozšiřování své dlouhodobé cenové strategie „Ceny v klidu“. Od 8. června zavádí nové trvale snížené běžné ceny u vybraných produktů každodenní spotřeby. Týká se to například másla, vajec, nealkoholických nápojů nebo vybraných produktů pro domácí mazlíčky.

Nové běžné ceny platí každý den bez akcí a letáků

Za novou běžnou cenu zákazníci nově pořídí klasickou kostku másla (250 g) již od 29,90 Kč a balení deseti vajec od 49,90 Kč. U vybraných nealkoholických nápojů, jako jsou Mattoni, Pepsi Cola nebo Coca-Cola, a krmiv pro domácí mazlíčky platí rovněž dlouhodobě snížené ceny. Tyto ceny jsou dostupné každý den, bez nutnosti čekat na akční letáky.

Cílem strategie „Ceny v klidu“ je podle Lidlu nabídnout dlouhodobě nízké ceny u klíčových položek bez nutnosti sledovat akční nabídky. Řetězec ji začal postupně zavádět už v únoru, kdy zlevnil například mléčné výrobky, těstoviny, rýži či oleje.

Strategie, která má být dlouhodobá

Aktuální krok rozšiřuje tento přístup i na další sortimentní kategorie. Lidl uvádí, že nejde o jednorázovou akci, ale o dlouhodobý systém cenové politiky, který má fungovat stabilně napříč sortimentem.

„Chceme, aby základní potraviny jako máslo nebo vejce nebyly pro zákazníky nedostupným artiklem a nemuseli u nich čekat na slevové akce. Proto dál rozvíjíme naši strategii a rozšiřujeme portfolio produktů s novými běžnými cenami. Tyto ceny u nás lidé najdou jako běžný standard každý den. Vracíme se tím k naší diskontní DNA, tedy nabízet co nejvyšší kvalitu za nejnižší možnou cenu stabilně a pod jednou střechou,“ uvádí jednatel společnosti Lidl Česká republika odpovědný za nákup Konrad Senger.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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