Lidl v Praze otevře unikátní Letní terasu s čepovaným pivem a grilem

Lidl Česká republika v Praze otevře letní terasu. Jedná se přitom o jasnou premiéru s tím navíc, že první terasa vyroste ve Stromovce a rovnou vedle grilovací zóny. Návštěvníci se tak budou moci těšit třeba i na dobroty z grilu, zmrzlinu a čepované pivo privátní značky.
Kde vznikne Letní terasa Lidlu?
Letní terasa vznikne v Praze ve Stromovce, která spadá do areálu výstaviště a to hned vedle Veřejného grillpointu Park BBQ 1.
Plánujete navštívit nový outlet Lidlu?
Na co se návštěvníci mohou těšit?
Na Letní terase se bude čepovat pivo Argus a nealkoholický Radler, zákazníci si však budou moci dopřát Bellarom. Mimo to budou mít k dispozici oříšky a snacky Alesto a Snackday, zmrzliny Gelatelli a Ballino a speciality Grill & Fun k přípravě na blízkých veřejných grillpointech. Pro pejsky budou připraveny pamlsky Orlando Pure.
Děti se pak mohou těšit na dětské hry značky Lupilu a koloběžky Crivit k zapůjčení. Každý týden pak bude doprovodný program pro děti a dospělé.
Do kdy bude terasa otevřená?
Počítá se prozatím s tím, že celá akce potrvá do 30. září 2026.