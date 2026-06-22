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Lidl v Praze otevře unikátní Letní terasu s čepovaným pivem a grilem

Lucie Balová Mečířová
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Lidl Česká republika v Praze otevře letní terasu. Jedná se přitom o jasnou premiéru s tím navíc, že první terasa vyroste ve Stromovce a rovnou vedle grilovací zóny. Návštěvníci se tak budou moci těšit třeba i na dobroty z grilu, zmrzlinu a čepované pivo privátní značky.

Kde vznikne Letní terasa Lidlu?

Letní terasa vznikne v Praze ve Stromovce, která spadá do areálu výstaviště a to hned vedle Veřejného grillpointu Park BBQ 1.

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Na co se návštěvníci mohou těšit? 

Na Letní terase se bude čepovat pivo Argus a nealkoholický Radler, zákazníci si však budou moci dopřát Bellarom. Mimo to budou mít k dispozici oříšky a snacky Alesto Snackday, zmrzliny Gelatelli a Ballino a speciality Grill & Fun k přípravě na blízkých veřejných grillpointech. Pro pejsky budou připraveny pamlsky Orlando Pure.

Děti se pak mohou těšit na dětské hry značky Lupilu a koloběžky Crivit k zapůjčení. Každý týden pak bude doprovodný program pro děti a dospělé. 

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Do kdy bude terasa otevřená? 

Počítá se prozatím s tím, že celá akce potrvá do 30. září 2026.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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