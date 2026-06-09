Mateřská a rodičovská dovolená se bude do starobního důchodu počítat jinak

Aktuálně platí, že doba strávená na mateřské a rodičovské dovolené, resp. tedy péče o dítě do 4 let věku u dětí narozených do 31. prosince 2023 a u dětí narozených později do 3 let věku se do starobního důchodu počítá jako náhradní doba pojištění.
Jak se počítá do důchodu péče o dítě do 3 let (a 4 let) věku?
Jedná se náhradní dobu pojištění, která je do důchodu započítávána i přesto, že daná osoba neodváděla pojistné na důchodové zabezpečení. Dále jde také o dobu vyloučenou, což znamená, že nulový příjem ze zaměstnání nebo podnikání nebude snižovat průměrné výdělky a s tím i dosažený vyměřovací základ.
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Po Novém roce půjde o fiktivní příjem
Od 1. ledna 2027 se toto období do starobního důchodu začne započítávat jinak. Sice tak, že už nepůjde o vyloučenou dobu, ale využije se zde tzv. fiktivní příjem. Tento fiktivní příjem bude roven 100 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářním rok, ve kterém péče probíhala. Změna však bude platit pouze u prvního a druhého dítěte.
Pokud se však období péče bude překrývat, nebudou se až 4 roky za každé dítě sčítat zvlášť. U dvojčat, vícerčat anebo dětí narozených s odstupem kratším než 4 roky, se péče započítá jen jednou za stejné období.
Práce při péči o dítě se bude připočítávat
Pokud si daná osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené přivydělává a ze mzdy nebo podnikání je odváděno důchodové pojištění, dosažený měsíční výdělek se pro účely výpočtu výše starobního důchodu připočte k dosaženému fiktivnímu vyměřovacímu základu, tudíž se pro výpočet důchodu bude zohledňovat ještě více peněz.
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