Finance.cz  »  Důchody a dávky

Mateřská a rodičovská dovolená se bude do starobního důchodu počítat jinak

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-dite-134.jpg Autor: Depositphotos

Aktuálně platí, že doba strávená na mateřské a rodičovské dovolené, resp. tedy péče o dítě do 4 let věku u dětí narozených do 31. prosince 2023 a u dětí narozených později do 3 let věku se do starobního důchodu počítá jako náhradní doba pojištění. 

Jak se počítá do důchodu péče o dítě do 3 let (a 4 let) věku?

Jedná se náhradní dobu pojištění, která je do důchodu započítávána i přesto, že daná osoba neodváděla pojistné na důchodové zabezpečení. Dále jde také o dobu vyloučenou, což znamená, že nulový příjem ze zaměstnání nebo podnikání nebude snižovat průměrné výdělky a s tím i dosažený vyměřovací základ.

Těšíte se na důchod?

Zobraz výsledek
Lidl od 8. června mění ceny základních potravin, zlevňuje máslo, vejce i další položky Přečtěte si také:

Lidl od 8. června mění ceny základních potravin, zlevňuje máslo, vejce i další položky

Po Novém roce půjde o fiktivní příjem

Od 1. ledna 2027 se toto období do starobního důchodu začne započítávat jinak. Sice tak, že už nepůjde o vyloučenou dobu, ale využije se zde tzv. fiktivní příjem. Tento fiktivní příjem bude roven 100 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářním rok, ve kterém péče probíhala. Změna však bude platit pouze u prvního a druhého dítěte. 

Pokud se však období péče bude překrývat, nebudou se až 4 roky za každé dítě sčítat zvlášť. U dvojčat, vícerčat anebo dětí narozených s odstupem kratším než 4 roky, se péče započítá jen jednou za stejné období. 

Od 1. července musí chovatelé nechat zapsat své psy do Centrální evidence psů. Formulář najdete zde Přečtěte si také:

Od 1. července musí chovatelé nechat zapsat své psy do Centrální evidence psů. Formulář najdete zde

Práce při péči o dítě se bude připočítávat

Pokud si daná osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené přivydělává a ze mzdy nebo podnikání je odváděno důchodové pojištění, dosažený měsíční výdělek se pro účely výpočtu výše starobního důchodu připočte k dosaženému fiktivnímu vyměřovacímu základu, tudíž se pro výpočet důchodu bude zohledňovat ještě více peněz.

Orientační výši starobního důchodu si vypočítejte na naši kalkulačce
Znám "Osobní vyměřovací základ":
Poslanci schválili EET 2.0. Kdy by měla evidence tržeb začít platit? Přečtěte si také:

Poslanci schválili EET 2.0. Kdy by měla evidence tržeb začít platit?

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty