mBank přichází se spořicím účtem pro děti s úrokem až 5,01 % ročně

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-deti-70.jpg Autor: Shutterstock

mBank přichází s novinkou pro rodiče, kteří chtějí svým dětem odkládat peníze na budoucnost. Představila mSpořicí účet pro děti s úrokovou sazbou až 5,01 % ročně, který je určen dětem od narození do 15 let. Cílem je nejen zhodnocení úspor, ale také podpora finanční gramotnosti už od útlého věku.

Výhodné zhodnocení bez složitých podmínek

Nový spořicí účet nabízí sazbu 5,01 % p.a. pro vklady do 50 000 korun. Peníze nad tento limit jsou aktuálně úročeny sazbou 3,01 % ročně. Velkou výhodou je, že prostředky nejsou nijak časově vázány, takže je mohou rodiče kdykoli vybrat podle potřeby

Vedení účtu je zcela zdarma a pro získání uvedené úrokové sazby není nutné plnit žádné další podmínky.

„Rodiče ho mohou založit dětem od narození až do 15 let a umožní jim zhodnocovat peníze, které dávají stranou pro své děti, a připravit jim tak lepší start do budoucna. Spořicí účet navíc děti přirozeně učí zacházet s penězi zodpovědně, což vnímáme jako klíčový krok k jejich finanční gramotnosti,“ říká Martin Podolák, zástupce generálního ředitele zodpovědný za produktový management a inovace mBank.

Založení online během pár minut

Založení účtu je podle banky rychlé a jednoduché. Stávající klienti mohou vše vyřídit online prostřednictvím mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví

Podmínkou je založení běžného dětského účtu, přičemž rodič musí být uveden v rodném listě dítěte. Pokud rodič u mBank zatím účet nemá, může si nejprve otevřít bezplatné mKonto a následně sjednat účet i spoření pro své dítě.

Autor aktuality

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Nejnovější články

