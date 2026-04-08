Ministerstvo snížilo maximálně přípustnou cenu benzinu a nafty, o kolik?

Ministerstvo financí snížilo maximálně přípustnou cenu nafty a benzinu. O kolik ve čtvrtek zaplatí motoristé na čerpacích stanicích méně za naftu a benzin?
Ve čtvrtek 9. dubna 2026 zaplatíte maximálně 43,05 Kč/l za benzin, 49,40 Kč/l za naftu
Ministerstvo financí vyhlásilo změnu maximálních přípustných cen, tudíž na čerpacích stanicích zaplatíte maximálně:
|Nejvyšší cena ve:
|Maximální přípustná cena nafty
|Maximální přípustná cena benzinu
|Středu 8. dubna
|49,59 Kč/l
|43,15 Kč/l
|Čtvrtek 9. dubna
|49,40 Kč/l
|43,05 Kč/l
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo vyzývá k nezvyšování cen
Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.
Jaké bylo zdanění pohonných hmot v Česku do snížení spotřebních daní?
Jaký je výpočet maximální přípustné ceny PHM?
Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako součet následujících tří hodnot: Průměr velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a velkoobchodní ceny na základě denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 2,5 Kč marže + DPH. Podrobnosti výpočtu jsou ve sdělení Ministerstva financí výše.
Jedná se o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč.