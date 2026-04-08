Ministerstvo snížilo maximálně přípustnou cenu benzinu a nafty, o kolik?

Michal Bureš
Včera

Čerpací stanice, benzinka, phm Autor: Dalibor Z. Chvátal
Čerpací stanice Benzina v Ostravě (21. 4. 2020)

Ministerstvo financí snížilo maximálně přípustnou cenu nafty a benzinu. O kolik ve čtvrtek zaplatí motoristé na čerpacích stanicích méně za naftu a benzin?

Ve čtvrtek 9. dubna 2026 zaplatíte maximálně 43,05 Kč/l za benzin, 49,40 Kč/l za naftu

Ministerstvo financí vyhlásilo změnu maximálních přípustných cen, tudíž na čerpacích stanicích zaplatíte maximálně:

Jak ministerstvo financí stanovilo maximální cenu paliva?
Nejvyšší cena ve: Maximální přípustná cena nafty Maximální přípustná cena benzinu
Středu 8. dubna 49,59 Kč/l 43,15 Kč/l
Čtvrtek 9. dubna 49,40 Kč/l  43,05 Kč/l

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo vyzývá k nezvyšování cen

Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.

Jaké bylo zdanění pohonných hmot v Česku do snížení spotřebních daní?

Jaký je výpočet maximální přípustné ceny PHM?

Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako součet následujících tří hodnot: Průměr velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a velkoobchodní ceny na základě denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 2,5 Kč marže + DPH. Podrobnosti výpočtu jsou ve sdělení Ministerstva financí výše.

Jedná se o maximální přípustné ceny pro neprémiová paliva, na jejichž dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad, který v případě porušení může udělovat pokuty dle velikosti nepřiměřeného majetkového prospěchu až v řádech milionů Kč. 

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

