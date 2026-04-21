Ministerstvo zdravotnictví chce razantně navýšit platby na zdravotní pojištění

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Peníze, bankovky, koruny Autor: Jiří Veselý

Ministr zdravotnictví, Adam Vojtěch, projevil veřejně zájem o navýšení plateb za státní pojištěnce, aby do českého zdravotnictví dostal co nejvíce finančních prostředků. Počítá se navíc s tím, že zdravotní pojišťovny by si tak mohly přijít na miliardy.

Ministerstvo chce navýšit platby za státní pojištěnce

Navýšení plateb na zdravotní pojištění se nebude týkat zaměstnanců, OSVČ ani OBZP, nýbrž pouze státních pojištěnců. Mezi ty můžete zařadit studenty do 28 let, pokud studují prvně v prezenční formě doktorského studijního programu, všechny důchodce, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, nezaopatřené děti do 26 let věku a další.

O kolik by se platba na zdravotní pojištění měla navýšit, však ministr zdravotnictví médiím blíže nespecifikoval. Nutné však je, aby byla částka známá nejpozději v červnu.

Pokud se na navýšení plateb koalice dohodne, změna by mohla začít platit už od začátku příštího roku. Úhradovou vyhlášku na nadcházející rok bude muset ministerstvo vydat nejpozději do 31. října 2026.

Lidé s nízkými příjmy možná dostanou peníze navíc od státu. Opozice chce vládu dotlačit ke změně

Zdravotní pojištění se pro státní pojištěnce zvýšilo 1. ledna

Zdravotní pojištění bylo letos zvýšeno k 1. lednu 2026 a to o 61 Kč oproti roku předchozímu.

Pro rok 2026 činí vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění za státní pojištěnce 16 206 Kč. Z toho činí částka zdravotního pojištění činí 13,5 %, tedy 2188 Kč.

Důchodová finanční injekce? Zkrácený úvazek!

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

