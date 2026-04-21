Ministerstvo zdravotnictví chce razantně navýšit platby na zdravotní pojištění

Ministr zdravotnictví, Adam Vojtěch, projevil veřejně zájem o navýšení plateb za státní pojištěnce, aby do českého zdravotnictví dostal co nejvíce finančních prostředků. Počítá se navíc s tím, že zdravotní pojišťovny by si tak mohly přijít na miliardy.
Ministerstvo chce navýšit platby za státní pojištěnce
Navýšení plateb na zdravotní pojištění se nebude týkat zaměstnanců, OSVČ ani OBZP, nýbrž pouze státních pojištěnců. Mezi ty můžete zařadit studenty do 28 let, pokud studují prvně v prezenční formě doktorského studijního programu, všechny důchodce, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, nezaopatřené děti do 26 let věku a další.
O kolik by se platba na zdravotní pojištění měla navýšit, však ministr zdravotnictví médiím blíže nespecifikoval. Nutné však je, aby byla částka známá nejpozději v červnu.
Pokud se na navýšení plateb koalice dohodne, změna by mohla začít platit už od začátku příštího roku. Úhradovou vyhlášku na nadcházející rok bude muset ministerstvo vydat nejpozději do 31. října 2026.
Zdravotní pojištění se pro státní pojištěnce zvýšilo 1. ledna
Zdravotní pojištění bylo letos zvýšeno k 1. lednu 2026 a to o 61 Kč oproti roku předchozímu.
Pro rok 2026 činí vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění za státní pojištěnce 16 206 Kč. Z toho činí částka zdravotního pojištění činí 13,5 %, tedy 2188 Kč.