Mountfield nabízí výprodejové ceny i příspěvky na dovolenou dle hodnoty nákupu

Mountfield při povánočním výprodeji nabízí příležitost získat příspěvek na dovolenou při běžném nákupu. Každý, kdo nakoupí v e‑shopu nebo na prodejně Mountfieldu mezi 29. prosincem 2025 a 1. březnem 2026 za minimálně 1 000 Kč, může získat unikátní slevový kód na nákup zájezdu.
Jak postupovat?
- Proveďte nákup zboží nebo služby v Mountfieldu za minimálně 1 000 Kč (na jednom dokladu).
- Uveďte při nákupu své jméno, příjmení a e‑mailovou adresu – právě na tuto adresu obdržíte unikátní kód pro slevu na zájezd.
- Sleva se počítá podle celkové hodnoty vašeho nákupu.
Každý zákazník může kód získat opakovaně při dalších nákupech, pokud jsou splněny podmínky akce. Přesné podmínky a výši příspěvku najdete přímo na stránkách akce.
Příspěvek na dovolenou až 20 000 tisíc
Při nákupu nad 1 000 Kč získáte slevu na dovolenou 500 Kč, vyšší nákupy zvyšují bonus až na 20 000 Kč u nákupů nad 200 000 Kč. Bonus je možné využít u cestovních kanceláří Fischer a Exim tours.
|
Celková hodnota nákupu
|
Příspěvek na dovolenou
|
1 000 – 2 999 Kč
|
500 Kč
|
3 000 – 4 999 Kč
|
1 000 Kč
|
5 000 – 9 999 Kč
|
1 500 Kč
|
10 000 – 19 999 Kč
|
2 000 Kč
|
20 000 – 24 999 Kč
|
2 500 Kč
|
25 000 – 29 999 Kč
|
3 000 Kč
|
30 000 – 39 999 Kč
|
3 500 Kč
|
40 000 – 49 999 Kč
|
4 000 Kč
|
50 000 – 74 999 Kč
|
5 000 Kč
|
75 000 – 99 999 Kč
|
7 500 Kč
|
100 000 – 199 999 Kč
|
10 000 Kč
|
Nad 200 000 Kč
|
20 000 Kč
Výprodeje i příspěvky na dovolenou platí jen do 1. března 2026. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti.