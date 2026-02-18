Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Mountfield nabízí výprodejové ceny i příspěvky na dovolenou dle hodnoty nákupu

Mountfield nabízí výprodejové ceny i příspěvky na dovolenou dle hodnoty nákupu

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-dovolena-36.jpg Autor: Shutterstock

Mountfield při povánočním výprodeji nabízí příležitost získat příspěvek na dovolenou při běžném nákupu. Každý, kdo nakoupí v e‑shopu nebo na prodejně Mountfieldu mezi 29. prosincem 2025 a 1. březnem 2026 za minimálně 1 000 Kč, může získat unikátní slevový kód na nákup zájezdu.

Jak postupovat?

  • Proveďte nákup zboží nebo služby v Mountfieldu za minimálně 1 000 Kč (na jednom dokladu).
  • Uveďte při nákupu své jméno, příjmení a e‑mailovou adresu – právě na tuto adresu obdržíte unikátní kód pro slevu na zájezd.
  • Sleva se počítá podle celkové hodnoty vašeho nákupu.

Každý zákazník může kód získat opakovaně při dalších nákupech, pokud jsou splněny podmínky akce. Přesné podmínky a výši příspěvku najdete přímo na stránkách akce.

Příspěvek na dovolenou až 20 000 tisíc

Při nákupu nad 1 000 Kč získáte slevu na dovolenou 500 Kč, vyšší nákupy zvyšují bonus až na 20 000 Kč u nákupů nad 200 000 Kč. Bonus je možné využít u cestovních kanceláří Fischer a Exim tours.

Celková hodnota nákupu

Příspěvek na dovolenou

1 000 – 2 999 Kč

500 Kč

3 000 – 4 999 Kč

1 000 Kč

5 000 – 9 999 Kč

1 500 Kč

10 000 – 19 999 Kč

2 000 Kč

20 000 – 24 999 Kč

2 500 Kč

25 000 – 29 999 Kč

3 000 Kč

30 000 – 39 999 Kč

3 500 Kč

40 000 – 49 999 Kč

4 000 Kč

50 000 – 74 999 Kč

5 000 Kč

75 000 – 99 999 Kč

7 500 Kč

100 000 – 199 999 Kč

10 000 Kč

Nad 200 000 Kč

20 000 Kč

Výprodeje i příspěvky na dovolenou platí jen do 1. března 2026. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti.

Nakupujete ve slevách a akcích?

Nejnovější články

