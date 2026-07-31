Na fakturách za elektřinu přibude nová položka. Zaplatí ji všechny domácnosti

Účty za elektřinu se v příštích letech změní. Vedle ceny za samotnou elektřinu, distribuci či obnovitelné zdroje se na fakturách objeví také nová položka související s takzvanými kapacitními mechanismy. Jejím cílem bude zajistit dostatek elektřiny i v obdobích, kdy výroba z běžných zdrojů nebude stačit. Zavedení systému umožnilo nedávné schválení Evropskou komisí.
Proč se zavádí nová platba
Česká republika postupně odstavuje uhelné elektrárny a zároveň roste podíl obnovitelných zdrojů, jejichž výroba závisí na počasí. Aby byla elektrizační soustava stabilní i ve chvílích, kdy nefouká vítr nebo nesvítí slunce, potřebuje stát zajistit dostatek záložních zdrojů. Právě jejich dostupnost mají financovat kapacitní mechanismy. Provozovatelé elektráren tak nebudou dostávat zaplaceno jen za vyrobenou elektřinu, ale také za to, že budou připraveni v případě potřeby rychle dodávat výkon do sítě.
Čím přes zimu topíte?
Kdo novou položku zaplatí
Náklady na fungování systému se promítnou do regulované části ceny elektřiny. V praxi to znamená, že novou položku na vyúčtování uvidí domácnosti i firmy bez ohledu na zvoleného dodavatele. O konečné výši poplatku zatím rozhodnuto není, protože bude záviset na parametrech připravovaného systému a výsledcích budoucích aukcí.
Kdy se změna projeví
Po schválení podpory Evropskou komisí může stát připravit konkrétní pravidla kapacitního mechanismu a vyhlásit první aukce. Teprve poté bude jasné, kdy se nová položka objeví na fakturách a kolik budou odběratelé skutečně platit. Cílem změny je především zajistit bezpečné dodávky elektřiny i v době, kdy bude výroba z některých zdrojů omezena.