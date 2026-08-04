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Na vrácení zahraniční DPH zbývají necelé dva měsíce. Podnikatelé nesmí propásnout důležitý termín

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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počítač, internet, práce, bankovní identita, administrativa Autor: Depositphotos
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Řada českých podnikatelů může získat zpět DPH zaplacenou při nákupu zboží nebo služeb v jiných státech Evropské unie. Nárok se nejčastěji týká výdajů za pohonné hmoty, mýtné, ubytování, pronájem vozidel nebo vstupné na veletrhy. Rozsah uznatelných nákladů se ale liší podle pravidel jednotlivých členských států.

Žádost je nutné podat do konce září

O vrácení zahraniční DPH za rok 2025 lze požádat pouze elektronicky prostřednictvím portálu Finanční správy. Termín pro podání žádosti končí 30. září 2026. Po jeho uplynutí už nebude možné nárok uplatnit.

Podnikatelé by proto neměli vše nechávat na poslední chvíli. Důležité je totiž nejen připravit potřebné doklady, ale také mít aktivní přístup do aplikace Finanční správy. Jeho zřízení může finančnímu úřadu trvat až 15 dnů od podání žádosti. Pokud podnikatel přístup nezíská včas, o možnost vrácení DPH přijde.

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S administrativou mohou pomoci daňoví poradci

Na možnost vrácení DPH by neměli zapomínat ani zahraniční obchodní partneři českých firem. Také osoby registrované k DPH v jiných členských státech EU mohou za splnění zákonných podmínek požádat o vrácení české DPH zaplacené v roce 2025.

Vyřízení žádosti přitom neznamená jen její odeslání. Součástí procesu je kontrola daňových dokladů i komunikace se zahraničními finančními úřady. Mnoho firem proto využívá služeb daňových poradců, kteří zajistí posouzení nároku, přípravu a podání žádosti i následnou komunikaci s úřady.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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