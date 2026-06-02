Nafta pro cestovní náhrady vzrostla na 44,50 Kč za litr. Spočítejte si výši náhrady v kalkulačce

Od 1. června 2026 se zvýšila cena motorové nafty používaná pro výpočet cestovních náhrad. Nově bude činit 44,50 Kč za litr namísto dosavadních 34,10 Kč.
Ke změně přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na výrazný růst cen nafty. Podle údajů Českého statistického úřadu dosáhla její průměrná cena v březnu letošního roku 42,02 Kč za litr, což představuje nárůst o více než 23 % oproti ceně stanovené vyhláškou platnou od začátku roku 2026.
Zákoník práce umožňuje upravit sazby cestovních náhrad i během kalendářního roku, pokud se ceny pohonných hmot změní alespoň o 20 %. Tato podmínka byla v případě motorové nafty splněna.
Navýšená cena se uplatní zejména v případech, kdy zaměstnanec při pracovní cestě nedoloží skutečnou cenu pohonných hmot dokladem a náhrada se vypočítává podle vyhláškové ceny.
Ostatní sazby cestovních náhrad zůstávají beze změny
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2026 aktuálně činí:
- 34,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
- 39,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
- 44,50 Kč u motorové nafty
- 7,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny
Kalkulačka cestovních náhrad pro rok 2026
Pro snadný výpočet náhrad za použití soukromého vozidla na pracovní cestě můžete využít naši kalkulačku cestovních náhrad pro rok 2026. Kalkulátor zohledňuje náhradu za spotřebované pohonné hmoty i základní náhradu za opotřebení vozidla a pomůže rychle určit celkovou výši cestovní náhrady.