Nestíháte podat daňové přiznání k dani z nemovitosti? Jaké vám hrozí pokuty?

Na daňové přiznání k dani z nemovitosti už vám nezbývá moc času. Přesto díky posunutí termínu a následnému započítávání pokuty máte na odevzdání ještě pár dní čas. Od kdy vám tedy hrozí sankce za opožděné podání?
Jak je to s termínem pro daňové přiznání a platbu daně z nemovitosti?
Oficiálním termínem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je poslední den v lednu, čili 31. leden. Protože však tento den připadá na sobotu, termín se posouvá na první pracovní den, čili na pondělí 2. února 2026.
Daň pak nemusí být zaplacena společně s daňovým přiznáním. Na její platbu máte čas do 31. května. Osoby, kterým byla vypočtena daň vyšší než 5000 Kč, si její úhradu mohou rozdělit do dvou splátek s tím, že první polovinu zaplatí právě do konce května a druhou do 30. listopadu.
Odevzdali jste někdy daňové přiznání po termínu?
Pokuta nehrozí ještě pár dní po termínu
V daňovém řádu je naštěstí pro poplatníky toleranční doba, po kterou mohou beztrestně podávat daně ještě po termínu.
Pokuta za opožděné podání u daně z nemovitosti začne nabíhat až od 4. dne, který následuje po dni, ve kterém mělo být přiznání podáno. Od 4. dne tedy finanční úřad začne k dani z příjmů připočítávat ještě navíc úrok z prodlení.
Úroky k (dlužné) částce daně budete muset zaplatit tehdy, pokud jeho výše přesáhne částku 1000 Kč. Výše úroku z prodlení činí 8 %, které se ještě navíc zvýší o 3,5 % podle repo sazby České národní banky. Sankce je platná pro úroky vzniklé v prvním pololetí roku 2026.